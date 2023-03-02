Норвежская организация выплатит украинцам по 6660 гривен: как подать заявку

Одна из международных организаций, оказывавшая денежную помощь пострадавшим в результате войны России против Украины, возобновила начисление выплат для ВПЛ.

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Украинцы со статусом ВПЛ, и те, кто граждане, которые пострадали от войны с Россией, могут рассчитывать на дополнительную денежную помощь от благотворительной организации из Норвегии. Речь идет о выплатах от Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC), сообщает пресс-служба организации.

[ + – ] Организация выплатит украинцам по 6 600 гривен (по 2 200 грн в течение 3 месяцев). Фото: Скриншот

Отмечается, что организация выплатит украинцам по 6 600 гривен (по 2 200 грн в течение 3 месяцев). Сумма выплатят каждому члену семьи, которая состоит не более чем из пяти человек.

Кто получит деньги

Выплаты положены для ВПЛ и тех людей, которые остались в районах, пострадавших в результате боевых действий. Речь идет о тех, кто нуждается в обеспечении основных нужд. Для начисления выплат будут учитываться:

место проживания и происхождения;

состав семьи;

наличие детей и пожилых людей;

доходы семьи, включая пенсию и выплату по безработице.

При этом выплаты от других международных организаций не помешают подачи заявки в NRC.

Как подать заявку

По информации Норвежского совета по делам беженцев в Украине, зарегистрироваться в программе можно до 20 марта 2023 года. Подать заявку на выплаты можно онлайн с помощью мессенджеров:

WhatsApp – нужно добавить в контакт номер 0 800 609 844 и отправить на него сообщение с текстом "Привет";

Viber – нужно отсканировать QR-код и следовать инструкциям на экране.

Для подачи заявки понадобятся следующие документы:

согласие на обработку персональных данных;

местонахождение (координаты GPS);

номер телефона;

данные всех членов домохозяйства (главы домохозяйства и всех членов семьи) – ФИО, документ, удостоверяющий личность, дату рождения, идентификационные номера совершеннолетних лиц.

Кто из украинцев будет получать выплаты от государства до конца войны

Как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 27 февраля, социальные выплаты останутся для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в размере 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. Деньги будут начислять до отмены военного положения и еще месяц после его завершения.

В списке социальных выплат находятся:

помощь на проживание ВПЛ;

выплаты детям, которые попали в сложные обстоятельства, и у которых есть опекуны и имеющие тяжелые заболевания или инвалидность;

выплаты гражданам, которые не получают пенсию и (или) имеют инвалидность, или ухаживают за инвалидами;

выплаты трудоспособным лицам, которые вынужденно не работают из-за ухода за лицом с инвалидностью I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Право на материальную помощь также имеют:

малообеспеченные семьи и одинокие матери, которые получают выплаты на детей

лица, которые получали временную помощь по достижению общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсию.

Ранее Фокус рассказывал, сколько беженцев готовы вернуться в Украину после войны. Также напомним, что жителям столицы будут ежемесячно выплачивать от 1,2 тыс. грн до 2,5 тыс. грн финансовой поддержки в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам".