Мы их теряем. Названо количество беженцев из Украины, которые не вернутся домой

Обнародовано исследование, проведенное среди переселенцев, которое выясняет настроения разных социальных и возрастных групп и делает предположение, сколько украинцев может осесть за границей по разным сценариям.

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Из-за полномасштабной войны с Россией за границу уехало от 3,8 до 4,7 млн украинцев (48% взрослых и 51% детей). Это преимущественно женщины (83,4%), поскольку военнообязанным мужчинам запрещено выезжать из Украины. Однако, мужчины, выехавшие до 25 февраля или имеющие отсрочку от мобилизации, составляют 16,6% беженцев. Об этом рассказывают авторы недавно обнародованного исследования Центра экономической стратегии (ЦЭС) "Беженцы из Украины: намерения вернуться, влияние на украинскую экономику и рекомендации по государственной политике".

Самая большая группа среди беженцев – женщины 35-49 лет (42,2%). Тем временем, на женщин в возрасте 25-34 лет приходится 18,5%, 50-65 лет – 12,8%. Большинство вынужденных переселенцев (59,3%) уехали за границу с несовершеннолетними детьми.

[ + – ] Почти 60% беженцев уехали за границу с несовершеннолетними детьми Фото: Getty Images

Интересно, что среди граждан, покинувших Украину во время войны, подавляющее большинство (70%) составляют люди с высшим или незаконченным высшим образованием, тогда как в целом по Украине базовое высшее образование имеет только 29,1% граждан от 25 лет и старше.

Авторы исследования провели кластерный анализ и выделили следующие четыре группы беженцев:

классические беженцы: 25%

квазитрудовые мигранты: 29%

профессионалы: 29%

люди из зоны боевых действий: 16%

Классические беженцы – женщины среднего возраста с детьми, которые в большинстве случаев выбирали страны, близкие к границам Украины – Польшу и Чехию. Как утверждают авторы исследования, эта группа переселенцев не особо адаптирована к жизни за рубежом — хуже знают язык страны пребывания и менее активно его изучают, хоть и испытывают из-за незнания языка неудобства в повседневной жизни.

Квазитрудовые мигранты – наиболее адаптированные к жизни за рубежом переселенцы с хорошим знанием языка принимающей страны. Они и раньше были склонны работать за пределами Украины и выступают единственной группой, кому жизнь за границей нравится так же, как и на родине, или даже больше.

Профессионалы — это переселенцы из Украины, которые чаще других групп работают или ищут работу по своей специальности. До войны эта группа переселенцев имела средний или высокий уровень дохода в Украине. Авторы исследования утверждают, что люди из этой группы несколько чаще других планируют вернуться на родину.

Люди из зоны боевых действий — неадаптированная к жизни за границей категория, которая, вместе с тем, менее уверена в возвращении в Украину. Как выяснили авторы исследования, на их решение может повлиять окончание боевых действий или возможность жить и работать в в родной стране, в том числе, и в альтернативном предыдущему месту жительства регионе. Около 54% из них отмечают, что им больше нравится жизнь в Украине, и только 19% чувствуют себя лучше в стране пребывания.

Относительно возвращения в Украину участники опроса выражают следующие намерения:

точно планируют вернуться: 49,7%;

скорее планируют: 24,3%

трудно сказать: 15,9%

скорее не планируют: 8,3%

точно не планируют: 1,8%

Настроения украинских переселенцев относительно возвращения на родину разнятся в зависимости от возрастной группы. Число тех, кто точно планирует вернуться, распределяется следующим образом:

18-24 года: 56%;

25-34 года: 51,6%;

35-49 лет: 46,2%;

50-65 лет: 49,8%;

старше 65 лет: 73,8%.

То есть, наиболее мотивированным относительно возвращения в Украину выглядит самое старшее поколение. Между тем переселенцы 35-49 лет, среди которых больше всего родителей детей школьного и студенческого возраста, наименее склонны к возвращению. Интересно, что выразивших намерение точно вернуться в Украину меньше всего в Германии — 41%. По всей видимости, это объясняется лучшими условиями и более щедрыми социальными выплатами в этой стране.

[ + – ] Исследование ЦЭС приходит к выводу, что в Украину вернется от 2,23 млн до до 2,94 млн вынужденных мигрантов Фото: shoppingpl.com

Некоторые украинцы рассматривают перспективу возвращения на родину исключительно в случае, если им не удастся "зацепиться" за границей. "Окончание войны в Украине я не рассматриваю как причину возвращения. Если здесь все закончится, мы не зацепимся, не сможем найти работу, то мы не сможем существовать и будем вынуждены возвращаться в Украину", — отметила одна из участниц опроса, пребывающая в Италии.

В итоге авторы исследования делают следующие предположения относительно того, сколько украинцев по разным сценариям могут не вернуться на родину:

оптимистический сценарий: 861 тыс. (взрослых – 405 тыс., детей – 456 тыс.);

средний сценарий: 1,77 млн (взрослых – 841 тыс., детей – 925 тыс.);

пессимистический сценарий: 2,67 млн (взрослых – 1,28 млн, детей – 1,39 млн).

Ранее Фокус анализировал, как украинские беженцы влияют на экономику стран, где их приняли и сколько из-за их невозвращения потеряет экономика Украины.