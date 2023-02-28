Украинцам продлили социальные выплаты до конца войны: кто получит деньги

Выплаты будут проводиться внутренне перемещенным лицам автоматически в течение всего военного положения и еще один месяц после его завершения.

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В 2023 году украинским гражданам продолжат осуществлять социальные выплаты, срок которых истек уже после 24 февраля 2022 года. В частности средства будут выплачиваться внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в размере 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В публикации отмечено, что такая помощь будет осуществляться автоматически в течение всего военного положения и еще один месяц после его завершения. В списке социальных выплат находятся:

помощь на проживание ВПЛ;

выплаты детям, которые попали в сложные обстоятельства, и у которых есть опекуны и имеющие тяжелые заболевания или инвалидность;

выплаты гражданам, которые не получают пенсию и (или) имеют инвалидность, или ухаживают за инвалидами;

выплаты трудоспособным лицам, которые вынужденно не работают из-за ухода за лицом с инвалидностью I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Право на материальную помощь также имеют:

малообеспеченные семьи и одинокие матери, которые получают выплаты на детей

лица, которые получали временную помощь по достижению общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсию.

Уточняется, что для того, чтобы выплаты вышеуказанным категориям граждан продолжались, необходимо обратиться в социальные службы. В случае, если лица проживают на территориях, где проходят активные боевые действия, указанные выплаты продолжатся автоматически, без обращения в соцслужбы.

Напомним, в Минреинтеграции рассказали, как граждане Украины, которые подпадают под категорию ВПЛ, смогут подтвердить рабочий стаж без трудовой книжки. В ведомстве сообщили, что такие лица могут воспользоваться электронным сервисом Пенсионного фонда Украины.

Министр социальной политики Дария Марчак 23 февраля заявила, что на март 2023 в Украине запланирована индексация пенсий, которая предусматривает увеличение выплат работающим гражданам, достигшим пенсионного возраста. Повышение пенсионных выплат коснется наиболее незащищенных категорий украинцев.