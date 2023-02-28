Украинцам продлили социальные выплаты до конца войны: кто получит деньги
Выплаты будут проводиться внутренне перемещенным лицам автоматически в течение всего военного положения и еще один месяц после его завершения.
В 2023 году украинским гражданам продолжат осуществлять социальные выплаты, срок которых истек уже после 24 февраля 2022 года. В частности средства будут выплачиваться внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в размере 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
В публикации отмечено, что такая помощь будет осуществляться автоматически в течение всего военного положения и еще один месяц после его завершения. В списке социальных выплат находятся:
- помощь на проживание ВПЛ;
- выплаты детям, которые попали в сложные обстоятельства, и у которых есть опекуны и имеющие тяжелые заболевания или инвалидность;
- выплаты гражданам, которые не получают пенсию и (или) имеют инвалидность, или ухаживают за инвалидами;
- выплаты трудоспособным лицам, которые вынужденно не работают из-за ухода за лицом с инвалидностью I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Право на материальную помощь также имеют:
- малообеспеченные семьи и одинокие матери, которые получают выплаты на детей
- лица, которые получали временную помощь по достижению общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсию.
Уточняется, что для того, чтобы выплаты вышеуказанным категориям граждан продолжались, необходимо обратиться в социальные службы. В случае, если лица проживают на территориях, где проходят активные боевые действия, указанные выплаты продолжатся автоматически, без обращения в соцслужбы.
Напомним, в Минреинтеграции рассказали, как граждане Украины, которые подпадают под категорию ВПЛ, смогут подтвердить рабочий стаж без трудовой книжки. В ведомстве сообщили, что такие лица могут воспользоваться электронным сервисом Пенсионного фонда Украины.
Министр социальной политики Дария Марчак 23 февраля заявила, что на март 2023 в Украине запланирована индексация пенсий, которая предусматривает увеличение выплат работающим гражданам, достигшим пенсионного возраста. Повышение пенсионных выплат коснется наиболее незащищенных категорий украинцев.