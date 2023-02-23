Индексация пенсий 2023: кому из украинцев повысят выплаты (видео)
Пожилым украинцам, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых, повысят пенсионные выплаты. Прирост ежемесячной выплаты будет зависеть от величины страхового стажа, а также от зарплаты, которую получает работающий пенсионер.
Индексации пенсий, которая запланирована на март 2023 года, предусматривает увеличение выплат работающим пенсионерам. Об этом в эфире национального телемарафона заявила министр социальной политики Дария Марчак.
"Для работающих пенсионеров и у которых полный страховой стаж, индексация пенсий тоже предусмотрена", — рассказала она.
По словам Марчак, всего на индексацию пенсий в 2023 году власть потратит несколько десятков миллиардов гривен.
"Индексация будет проводиться в рамках тех средств, которые уже предусмотрены Законом "О государственном бюджете" в виде трансферта из государственного бюджета в Пенсионный фонд и собственные поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса (ЕСВ). Поэтому мы не говорим о необходимости увеличения, то есть дополнительных расходов из государственного бюджета в Пенсионный фонд", — добавила Дария Марчак.
Кому пересчитают пенсии с 1 марта
Известно, что повышение выплат точно коснется наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают выплаты:
- по инвалидности;
- по возрасту;
- по выслуге лет:
- по потере кормильца.
Также пересчитают размер минимальных страховых выплат. Это касается:
- чернобыльцев с инвалидностью
- ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Размеры выплат для этой категории граждан привязаны к средней зарплате за 2022 год. Отмечается, что показатель средней зарплаты, с которой в конце прошлого года были уплачены страховые взносы, составляет 13 387 грн 48 коп.
Ранее Фокус рассказывал, что в рамках индексации выплаты украинским пенсионерам увеличат максимум на 1,5 тысячи гривен. Также напомним, что в Украине проведут масштабную проверку законности выплат. Минфин разработал новую методику верификации пенсионных отчислений, по которой будут верифицировать пенсии в дальнейшем.