Индексация пенсий в 2023 году: украинцам рассказали, на какую сумму повысят выплаты

Минимальный уровень повышения для пенсий, которые были назначены в 2020-2022 годах, составит 100 гривен. На таком же уровне установлена сумма повышения для пенсионеров, которым назначение произошло раньше.

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В рамках индексации пенсий в Украине, которая состоится в марте 2023, выплаты пенсионерам будут увеличены максимум на 1,5 тысячи гривен. Об этом сказано в проекте постановления Кабмина об индексации пенсий, который опубликовали для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Так, в пояснительной записке сказано, что поскольку в Украине продолжается война с Россией, то расходы бюджета в первую очередь направляются на национальную безопасность и оборону.

"Проект разработан прежде всего для обеспечения в 2023 году увеличения минимальных выплат наиболее уязвимым категориям пенсионеров, а также проведения индексации пенсий", — сказано в проекте постановления.

Поэтому общая сумма пенсий у большинства пенсионеров увеличится примерно на 20%. Общий расчет следующий:

если пенсия без надбавок и доплат составляет 2,1 тыс. грн, то выплаты увеличатся на 420 грн;

пенсия 3 тыс.грн – на 600 грн;

пенсия 3,5 тыс. грн – на 700 грн;

пенсия 4 тыс. грн – на 800 грн;

пенсия 5 тыс. грн – на 1тыс. грн.

Также согласно документу, минимальный уровень повышения для пенсий, которые были назначены в 2020-2022 годах, составит 100 гривен. На таком же уровне установлена минимальная сумма повышения для пенсионеров, которым назначение произошло раньше.

Отметим, что согласно закону, на ежегодную индексацию могут не рассчитывать украинцы, чья пенсия ниже минимальной. Но, как заявила 18 февраля 2023 года глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, власти ищут возможности повысить выплаты и этой категории пенсионеров.

"В этом году инфляция значительно "съела" доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение на 20% пенсии, даже тем, у кого она самая маленькая", – отметила она.

Кому пересчитают пенсии с 1 марта

Пока что известно, что повышение выплат точно коснется наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают выплаты:

по инвалидности;

по возрасту;

по выслуге лет:

по потере кормильца.

Также пересчитают размер минимальных страховых выплат. Это касается:

чернобыльцев с инвалидностью

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Размеры выплат для этой категории граждан привязаны к средней зарплате за 2022 год. Отмечается, что показатель средней зарплаты, с которой в конце прошлого года были уплачены страховые взносы, составляет 13 387 грн 48 коп.

Напомним, что в Украине проведут масштабную проверку законности выплат. Минфин разработал новую методику верификации пенсионных отчислений, по которой будут верифицировать пенсии в дальнейшем.

Также Фокус рассказывал, что в Украине предлагают отобрать пенсионные выплаты у граждан, которых заподозрили в совершении преступлений против национальной безопасности.