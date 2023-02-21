Індексація пенсій у 2023 році: українцям розповіли, на яку суму підвищать виплати

Мінімальний рівень підвищення для пенсій, призначених у 2020-2022 роках, становитиме 100 гривень. На такому ж рівні встановлено суму підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося раніше.

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У межах індексації пенсій в Україні, яка відбудеться у березні 2023 року, виплати пенсіонерам буде збільшено максимум на 1,5 тисячі гривень. Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну про індексацію пенсій, який опублікували для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Так, у пояснювальній записці сказано, що оскільки в Україні триває війна з Росією, то витрати бюджету насамперед спрямовуються на національну безпеку й оборону.

"Проєкт розроблено насамперед для забезпечення у 2023 році збільшення мінімальних виплат найбільш уразливим категоріям пенсіонерів, а також проведення індексації пенсій", — йдеться у проєкті постанови.

Тому загальна сума пенсій у більшості пенсіонерів збільшиться приблизно на 20%. Загальний розрахунок такий:

якщо пенсія без надбавок і доплат становить 2,1 тис. грн, то виплати збільшаться на 420 грн;

пенсія 3 тис. грн — на 600 грн;

пенсія 3,5 тис. грн — на 700 грн;

пенсія 4 тис. грн — на 800 грн;

пенсія 5 тис. грн — на 1 тис. грн.

Також згідно з документом, мінімальний рівень підвищення для пенсій, призначених у 2020-2022 роках, становитиме 100 гривень. На такому ж рівні встановлено мінімальну суму підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося раніше.

Зазначимо, що згідно із законом, на щорічну індексацію можуть не розраховувати українці, чия пенсія нижча за мінімальну. Але, як заявила 18 лютого 2023 року голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович, влада шукає можливості підвищити виплати і цій категорії пенсіонерів.

"Цього року інфляція значно "з'їла" доходи наших громадян. Тому ми працюємо над тим, щоб забезпечити всім категоріям підвищення на 20% пенсії навіть тим, у кого вона найменша", — зазначила вона.

Кому перерахують пенсії з 1 березня

Поки що відомо, що підвищення виплат точно торкнеться найбільш незахищених категорій українців, які отримують виплати:

з інвалідності;

за віком;

за вислугою років:

за втратою годувальника.

Також перерахують розмір мінімальних страхових виплат. Це стосується:

чорнобильців з інвалідністю;

ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Розміри виплат для цієї категорії громадян прив'язані до середньої заробітної плати за 2022 рік. Зазначається, що показник середньої зарплати, з якої наприкінці минулого року було сплачено страхові внески, становить 13 387 грн 48 коп.

Нагадаємо, що в Україні проведуть масштабну перевірку законності виплат. Мінфін розробив нову методику верифікації пенсійних відрахувань, за якою верифікуватимуть пенсії надалі.

Також Фокус розповідав, що в Україні пропонують відібрати пенсійні виплати у громадян, яких запідозрили у скоєнні злочинів проти національної безпеки.