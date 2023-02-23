Індексація пенсій 2023 року: кому з українців підвищать виплати (відео)

Літнім українцям, які продовжують працювати після виходу на заслужений відпочинок, підвищать пенсійні виплати. Приріст щомісячної виплати залежатиме від величини страхового стажу, а також від зарплати, яку отримує пенсіонер.

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Індексація пенсій, яка запланована на березень 2023 року, передбачає збільшення виплат пенсіонерам, які працюють. Про це в ефірі національного телемарафону заявила міністерка соціальної політики Дарія Марчак.

"Для пенсіонерів, які працюють, і які мають повний страховий стаж, індексацію пенсій теж передбачено", — розповіла вона.

За словами Марчака, всього на індексацію пенсій у 2023 році влада витратить кілька десятків мільярдів гривень.

"Індексацію проводитимуть в межах тих коштів, які вже передбачені Законом "Про державний бюджет" у вигляді трансферту з державного бюджету до Пенсійного фонду й власних надходжень Пенсійного фонду від Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Тому ми не говоримо про необхідність збільшення, тобто додаткових видатків із державного бюджету до Пенсійного фонду", — додала Дарія Марчак.

Кому перерахують пенсії з 1 березня

Відомо, що підвищення виплат точно торкнеться найнезахищеніших категорій українців, які отримують виплати:

з інвалідності;

за вік;

за вислугою років;

за втратою годувальника.

Також перерахують розмір мінімальних страхових виплат. Це стосується:

чорнобильців із інвалідністю;

ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Розміри виплат для цієї категорії громадян прив'язані до середньої заробітної плати за 2022 рік. Зазначається, що показник середньої зарплати, з якої наприкінці минулого року було сплачено страхові внески, становить 13 387 грн 48 коп.

Раніше Фокус розповідав, що в межах індексації виплати українським пенсіонерам збільшать максимум на 1,5 тисячі гривень. Також нагадаємо, що в Україні проведуть масштабну перевірку законності виплат. Мінфін розробив нову методику верифікації пенсійних відрахувань, за якою верифікуватимуть пенсії надалі.