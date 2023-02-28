Українцям продовжили соціальні виплати до кінця війни: хто отримає гроші

Виплати будуть проводитись внутрішньо переміщеним особам автоматично протягом усього воєнного стану та ще один місяць після його завершення.

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2023 року українським громадянам продовжать здійснювати соціальні виплати, термін яких закінчився вже після 24 лютого 2022 року. Зокрема кошти виплачуватимуть внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину або людину з інвалідністю. Про це 27 лютого повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У публікації зазначено, що така допомога здійснюватиметься автоматично протягом усього воєнного стану та ще один місяць після його завершення. У списку соціальних виплат перебувають:

допомога на проживання ВПО;

виплати дітям, які потрапили у складні обставини, у яких є опікуни що мають тяжкі захворювання чи інвалідність;

виплати громадянам, які не отримують пенсію та мають інвалідність, або доглядають інвалідів;

виплати працездатним особам, які вимушено не працюють через догляд за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80-річного віку.

Право на матеріальну допомогу також мають:

малозабезпечені сім'ї та самотні матері, які отримують виплати на дітей

особи, які отримували тимчасову допомогу для досягнення загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсію.

Уточнюється, що для того, щоб виплати вищезгаданим категоріям громадян продовжувалися, необхідно звернутися до соціальних служб. У разі, якщо особи проживають на територіях, де відбуваються активні бойові дії, зазначені виплати продовжаться автоматично, без звернення до соцслужби.

Нагадаємо, у Мінреінтеграції розповіли, як громадяни України, які підпадають під категорію ВПО, зможуть підтвердити робочий стаж без трудової книжки. У відомстві повідомили, що такі особи можуть скористатися електронним сервісом Пенсійного фонду України.

Міністр соціальної політики Дарина Марчак 23 лютого заявила, що на березень 2023 року в Україні заплановано індексацію пенсій, яка передбачає збільшення виплат працюючим громадянам, які досягли пенсійного віку. Підвищення пенсійних виплат торкнеться найбільш незахищених категорій українців.