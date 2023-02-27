Переселенці можуть підтвердити трудовий стаж без книжки: що потрібно зробити

Внутрішньо переміщені особи можуть користуватися сервісом електронних послуг Пенсійного фонду України.

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Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні можуть підтвердити робочий стаж без трудової книжки у разі, якщо вона залишилася на тимчасово окупованій території країни. Для цього необхідно скористатись послугами порталу електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Детальну інструкцію було опубліковано на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 26 лютого.

Повідомляється, що громадяни, які підпадають під категорію ВПО, можуть підтвердити трудовий стаж через портал ПФУ, скориставшись мобільними програмами Android та IOS.

Для цього спочатку необхідно авторизуватись у вибраному е-сервісі за допомогою електронного підпису або BankID.

Потім перейти в меню "Комунікації з ПФУ" та вибрати "Запит" на отримання електронних документів.

Далі серед типів звернення вибрати "Витяг з ЕТК", заповнити інші додаткові поля, підписати та направити ваше звернення.

Всю необхідну інформацію можна завантажити у розділі "Мої звернення".

"Ознайомитись з інформацією про періоди роботи та завантажити її на свій пристрій можна буде вже за кілька хвилин у розділі "Мої звернення", — йдеться у повідомленні.

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