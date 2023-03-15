ВПЛ для выплат теперь будуть проверять по-новому: к чему готовиться переселенцам

Государство не отказывается выплачивать денежную помощь украинцам, которые из-за войны вынужденно покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, но теперь проверка таких украинцев будет происходить по-другому.

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В Украине согласовали несколько иной алгоритм проверок внутренних переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По словам вице-премьер-министра Ирины Верещук, теперь проверять переселенцев будут только при подозрении на неправомерное получение помощи.

"Мы не можем допустить ни одной дискриминации внутренних переселенцев. Людей должны предупреждать. Они не обязаны круглосуточно находиться дома только для того, чтобы не потерять денежную помощь от государства, которое им очень нужно. Проверки должны осуществляться только при подозрении на неправомерное получение помощи", — отметила она.

По информации министерства, территориальные органы социальных служб обязаны предупреждать переселенцев о грядущем визите, а во время посещения составить акт и сообщить гражданину о необходимости в течение 10 дней посетить орган социальной защиты населения и пройти идентификацию.

"И только в случае неявки переселенцам могут отменить статус ВПЛ и прекратить предусмотренные для них выплаты", — добавили в Минреинтеграции.

Еще в ведомстве напомнили, что лишиться статуса ВПЛ можно, если:

выехать за границу;

вернуться на место постоянного проживания;

своевременно не сообщить об изменении фактического места жительства.

Какие выплаты предусмотрены ВПЛ в 2023 году

Государственная финансовая помощь выплачивается автоматически, а размер выплат составляет:

3 000 гривен — детям и гражданам с инвалидностью;

детям и гражданам с инвалидностью; 2 000 гривен — всем остальным гражданам.

При этом соцпомощь полагается следующим категориям граждан:

которые выехали из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных;

у которых осталось непригодное для проживания или разрушенное жилье и они подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через портал "Дія";

у которых есть документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных российской агрессией;

кто получал ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;

граждане, повторно переместившиеся с временно оккупированных территорий или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.

Напомним, что наряду с государством украинских переселенцев активно поддерживают различные благотворительные организации. Так, например, со 2 марта 2023 года, начисления финпомощи для ВПЛ возобновил Норвежский совет по делам беженцев в Украине (NRC). Отмечается, что пострадавшим от войны украинцам выплатят 6 600 гривен (по 2 200 грн в течение 3 месяцев).

Также Фокус рассказывал, что жителям столицы будут ежемесячно выплачивать от 1,2 тыс. грн до 2,5 тыс. грн финансовой поддержки в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам".