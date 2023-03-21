Выплаты переселенцам: украинцам объяснили, в каких числах деньги поступают на карту

Задержки в получении выплат все еще могут возникать, но они связаны с проблемами технического характера.

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Украинское правительство в 2023 году, несмотря на продолжающуюся войну, не отказалось от социальных выплат гражданам страны. Это касается и государственной помощи для граждан, который стали вынужденными переселенцами с 24 февраля 2022, когда РФ начала полномасштабное наступление на Украину. Издание Fakty.ua выяснило, в каких датах переселенцам ждать финансовой поддержки в 2023 году.

Отмечается, что перечислением бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики и АО "Ощадбанк" ежемесячно до 3, 13 и 23 числа. Раз в месяц происходит выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц.

"Если возникают задержки и выплаты не поступают более месяца – это технические проблемы, которые стоит устранять как можно быстрее", — сообщили в Министерстве.

Перед тем, как средства поступят на карту ВПЛ, проходит три этапа:

подача заявки — это можно сделать лично через приложение "Дія" или ЦНАП;

формирование и обработка реестров – за это отвечает Минсоцполитики;

выплата средств — осуществляется банком.

Как только министерство перечисляет выплаты банкам, банки перечисляют своим клиентам ВПЛ.

Какие выплаты предусмотрены ВПЛ в 2023 году

Государственная финансовая помощь выплачивается автоматически, а размер выплат составляет:

3 000 гривен — детям и гражданам с инвалидностью;

детям и гражданам с инвалидностью; 2 000 гривен — всем остальным гражданам.

При этом соцпомощь полагается следующим категориям граждан:

которые выехали из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных;

у которых осталось непригодное для проживания или разрушенное жилье и они подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через портал "Дія";

у которых есть документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных российской агрессией;

кто получал ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;

граждане, повторно переместившиеся с временно оккупированных территорий или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.

Ранее Фокус писал, что социальные выплаты, срок которых истек уже после 24 февраля 2022 года, будут автоматически продлены на 2023 год. Еще Фокус сообщал, что в Украине изменился алгоритм проверок внутренних переселенцев. Так, теперь проверять переселенцев будут только при подозрении в неправомерном получении помощи.