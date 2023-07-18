Четыре многоэтажки за 8 млн евро: где в Украине будут строить жилье для переселенцев (фото)

Известно, что новые квартиры для украинцев обустроят базовой мебелью и бытовой техникой. Всего в домах будет около 110 квартир.

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В Житомире за средства Европейской комиссии планируют построить четыре новые многоэтажки, в которых смогут жить внутренне перемещенные лица. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Отмечается, что на строительство город получит 8 миллионов евро в рамках программы "Жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и восстановление освобожденных городов в Украине". Этой суммы как раз и должно хватить для возведения четырех многоэтажных домов. Еще 76 миллионов гривен выделят из местного бюджета для обустройства инженерных сетей, благоустройства территории и строительства укрытий.

Как будут выглядеть дома в Житомире для вынужденных переселенцев

Отмечается, что новые квартиры для украинцев обустроят базовой мебелью и бытовой техникой. Всего в домах будет около 110 квартир, куда смогут въехать более четырех сотен переселенцев.

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации на строительство. В эксплуатацию жилье обещают ввести уже в 2024 году.

Отмечается также, что кроме Житомира, подобные проекты реализуют еще в пяти населенных пунктах:

во Львове

Дубно

Ковеле

Макарове

Черновцах.

Напомним, еще прошлым летом тогдашний заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко заявлял, что власть планирует в течение следующих полгода построить пятиэтажные дома в 16 областях, чтобы обеспечить жильем внутренне перемещенных лиц.

План строительства жилья для украинских переселенцев разработали совместно с известными архитектурными бюро. Стоимость вместе с мебелью и оборудованием будет составлять примерно 700-800 долларов за квадратный метр.

К тому же в ОП планировали выкупать квартиры у застройщиков в жилых комплексах, которые еще не введены в эксплуатацию, и отдавать это жилье переселенцам.

Между тем в Украине уже действует программа компенсации за поврежденное жилье еВідновлення. В рамках программы государственную денежную помощь выделяют для мелкого или некапитального ремонта жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения России.