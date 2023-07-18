Чотири багатоповерхівки за 8 млн євро: де в Україні будуватимуть житло для переселенців (фото)

Відомо, що нові квартири для українців облаштують базовими меблями та побутовою технікою. Загалом у будинках буде близько 110 квартир.

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У Житомирі за кошти Європейської комісії планують збудувати чотири нові багатоповерхівки, у яких зможуть жити внутрішньо-переміщені особи. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Зазначається, що на будівництво місто отримає 8 мільйонів євро в рамках програми "Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні". Цієї суми якраз і має вистачити для зведення чотирьох багатоповерхових будинків. Ще 76 мільйонів гривень виділять з місцевого бюджету для облаштування інженерних мереж, благоустрою території та будівництва укриттів.

Як виглядатимуть будинки у Житомирі для вимущених переселенців

Зазначається, що нові квартири для українців облаштують базовими меблями та побутовою технікою. Загалом у будинках буде близько 110 квартир, куди зможуть в’їхати понад чотири сотні переселенців.

Наразі триває розроблення проєктно-кошторисної документації на будівництво. В експлуатацію житло обіцяють ввести вже у 2024 році.

Зазначається також, що крім Житомира, подібні проєкти реалізують ще в п’яти населених пунктах:

у Львові

Дубно

Ковелі

Макарові

Чернівцях.

Нагадаємо, ще минулого літа тодішній заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко заявляв, що влада планує впродовж наступних пів року збудувати п'ятиповерхові будинки в 16 областях, аби забезпечити житлом внутрішньо-переміщених осіб.

План будівництва житла для українських переселенців розробили спільно із відомими архітектурними бюро. Вартість разом з меблями та обладнанням складатиме приблизно 700-800 доларів за квадратний метр.

До того ж в ОП планували викуповувати квартири у забудовників у житлових комплексах, які ще не введені в експлуатацію, та віддавати це житло переселенцям.

Тим часом в Україні вже діє програма компенсації за пошкоджене житло єВідновлення. У межах програми державну грошову допомогу виділяють для дрібного чи некапітального ремонту житла, пошкодженого внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.