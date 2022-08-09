Украинцам изменят помощь за приют переселенцев: что будет с выплатами

Сейчас украинская семья получает по 450 грн за одного принятого вынужденного переселенца, но уже осенью размер минимальной помощи могут увеличить.

Украинцам, которые предоставили жилье вынужденным переселенцам, покинувшим дом из-за войны, вскоре могут увеличить размер компенсации за коммунальные услуги. Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в своем официальном Телеграм-канале.

Если сейчас украинская семья получает от государства по 450 грн за одного принятого переселенца, то уже осенью компенсация может вырасти до 900 грн. Такую возможность, по словам депутата, пока еще рассматривают в правительстве.

"Сейчас действует государственная программа "Приют" — семьи, которые принимают переселенцев, получают компенсацию 450 грн на принятое лицо. Но обсуждается возможность увеличить компенсацию с началом отопительного сезона в два раза — до 900 грн на человека", — написала Шуляк.

Как получить компенсацию за предоставление жилья вынужденным переселенцам

Предоставить информацию для получения компенсации за коммунальные услуги за предоставление жилья переселенцам украинцы могут тремя способами:

обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию;

подать информацию через сайт "Прихисток";

подать информацию через приложение "Дія".

Реестр жилого фонда, доступного для размещения ВПЛ, формируют органы местного самоуправления, но поселение происходит только с согласия собственников жилья.

Какие документы нужно подавать

документ, удостоверяющий его личность; документ, подтверждающий право собственности или пользование жилым помещением, или документ, подтверждающий полномочия представителя собственника; копии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении внутренне перемещенного лица и регистрационных номеров учетных карт налогоплательщиков ВПЛ.

Ранее Фокус писал, что в одном лишь Киеве в июне было зарегистрировано около 66 тыс. внутренне перемещенных лиц, из них более 9,6 тыс. — это дети. Больше всего в столицу из-за военного вторжения РФ переехало жителей Донецкой, Луганской и Киевской областей. Всего же, по оценке Международной организации миграции, количество внутренне перемещенных лиц в Украине с 24 февраля 2022 года превысило отметку 8 млн человек.

Также мы информировали наших читателей о том, кто может получить документ, свидетельствующий о статусе внутреннего переселенца.