Українцям змінять допомогу за прихисток переселенців: що буде з виплатами

Наразі українська родина отримує по 450 грн за одного прийнятого вимушеного переселенця, але вже восени розмір мінімальної допомоги можуть збільшити.

Українцям, які надали житло вимушеним переселенцям, що залишили будинок через війну, незабаром можуть збільшити розмір компенсації за комунальні послуги. Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у своєму офіційному "Телеграм"-каналі.

Якщо зараз українська сім'я отримує від держави по 450 грн за одного прийнятого переселенця, то вже восени компенсація може зрости до 900 грн. Таку можливість, за словами депутатки, поки що розглядають в уряді.

"Наразі діє державна програма "Прихисток" — сім'ї, які приймають переселенців, отримують компенсацію 450 грн на прийняту особу. Але обговорюється можливість збільшити компенсацію з початком опалювального сезону вдвічі — до 900 грн на особу", — написала Шуляк.

Як отримати компенсацію за надання житла вимушеним переселенцям

Надати інформацію для отримання компенсації за комунальні послуги за надання житла переселенцям українці можуть трьома способами:

звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію;

подати інформацію через сайт "Прихисток";

подати інформацію через програму "Дія".

Реєстр житлового фонду, доступного для розміщення ВПО, формують органи місцевого самоврядування, але поселення відбувається лише за згодою власників житла.

Які документи потрібно подавати

документ, що засвідчує особу; документ, що підтверджує право власності чи користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника; копії паспорта громадянина України або свідоцтва про народження внутрішньо переміщеної особи та реєстраційних номерів облікових карток платників податків ВПО.

Раніше Фокус писав, що в одному лише Києві в червні було зареєстровано близько 66 тис. внутрішньо переміщених осіб, із них понад 9,6 тис. — це діти. Найбільше в столицю через військове вторгнення РФ переїхало мешканців Донецької, Луганської та Київської областей. Загалом, за оцінкою Міжнародної організації міграції, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні з 24 лютого 2022 року перевищила позначку 8 млн осіб.

Також ми інформували наших читачів про те, хто може отримати документ, що свідчить про статус внутрішнього переселенця.