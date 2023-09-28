Українцям виплачуватимуть по 900 гривень щомісяця: як отримати гроші

Уже в жовтні 2023 року компенсація за комунальні послуги громадянам, які дали притулок у себе внутрішньо переміщеним особам (ВПО), зросте вдвічі.

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Із 1 жовтня українцям, які надали житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у межах програми "Прихисток", держава виплачуватиме по 900 гривень за кожного переселенця. Про це заявила в ефірі телемарафону 27 вересня міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона пояснила, що зараз людям виплачують по 450 гривень, але з початком опалювального періоду сума подвоїться.

"У 2022 році понад 2,3 мільйона ВПО отримали від держави допомогу на проживання. Цього року на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам уже спрямовано 49 мільярдів 569 мільйонів гривень бюджетних коштів", — розповіла вона.

Як приєднатися до програми

Це можуть зробити українці, які володіють житловими приміщеннями і готові безкоштовно розмістити в них переселенців. Важлива умова: вони не мають бути родичами тих, кому збираються надати житло. Також для того, щоб стати учасником програми, потрібно:

зареєструвати своє житло на сайті програми "Прихисток"

наступного дня подати заяву до органів місцевого самоврядування (до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем знаходження житлового приміщення), зазначивши ім'я та по батькові кожної з розміщених осіб і додаючи копії документів, що засвідчують їхню особу.

Виплачувати гроші за притулок переселенців держава буде на банківські картки до 20 числа кожного місяця. Також до органів місцевого самоврядування потрібно надати такі документи:

копію документа, що посвідчує особу гостя-ВПО;

документи, що підтверджують право власності на житлове приміщення;

документ, що посвідчує особу власника житла;

реквізити банківського рахунку, на які перераховуватиметься компенсація.

Нагадаємо, у липні Фокус розповідав, що ВПО, які замислюються про власний бізнес, можуть отримати фінансову підтримку в розмірі 150 тисяч гривень.

Крім того, 19 вересня заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак повідомила, українці отримали право на ще один вид допомоги. Її надаватимуть людям, які повертаються з-за кордону, але внаслідок війни втратили житло: воно або зруйноване, або перебуває в окупації, або в зоні бойових дій. Планується, що таким українцям нараховуватимуть гроші на проживання, як особам зі статусом ВПО.