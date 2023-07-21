Деяким переселенцям обіцяють виплатити 150 тисяч гривень: що потрібно, щоб отримати гроші
Приєднатися до програми благодійного фонду зможуть переселенці та жителі з шести областей.
Внутрішньо-переміщені особи (ВПО), які виховують дітей, якщо хочуть зайнятися власним бізнесом можуть розраховувати на фінансову підтримку в розмірі 150 тисяч гривень. Для цього необхідно подати заявку і пройти конкурс, повідомляється на сайті благодійної організації "СОС Дитячі містечка".
Що пропонують українцям?
Повідомляється, що крім грантової допомоги, учасники пройдуть професійне бізнес-навчання. Таким чином проєкт складається з:
- триденного офлайн навчання, яке проводять профільні фахівці;
- консультацій експертів та менторського супроводу на шляху розробки та реалізації бізнес-плану;
- можливості отримати грант на власну справу до 150 000 гривень.
Хто може отримати гроші
Приєднатися до програми можуть жителі та переселенці в таких областях, як:
- Полтавська.
- Київська.
- Івано-Франківська.
- Чернівецька.
- Львівська.
Як приєднатися до програми?
Претенденти мають відповідати кільком вимогам. А саме:
- мати реєстрацію як ВПО в одній із п'яти вище зазначених областей;
- мати чинний статус ФОП, який вимушено призупинив діяльність;
- бути готовим до відкриття ФОП у найближчий місяць, якщо його немає.
Подати заявку на навчання та конкурс можна за посиланням.
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Фінансову допомогу виділяють вразливим категоріям громадян серед ВПО, які постраждали від війни та тих, хто повернувся на своє постійне місце проживання в Україні.
Також на гроші можуть розраховувати сім'ї, яким раніше не допомагали інші міжнародні організації, і дохід яких становить менше ніж 5 400 грн на одну особу. Але вони мають належати до таких категорій:
- переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;
- громадяни, які не виїжджали після 24 лютого, але постраждали від військових дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській областях (перелік може бути доповнено);
- люди, які залишили через вторгнення ЗС РФ свої домівки, але вже повернулися на постійне місце проживання (зокрема й з-за кордону).
Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні змінюються умови для виплат грошової допомоги переселенцям. Так, гроші перестануть надходити громадянам, які:
- перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні або на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала хвору дитину, оздоровлювала дитину тощо);
- повернулися до місця проживання, з якого раніше виїхали.
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