Деяким переселенцям обіцяють виплатити 150 тисяч гривень: що потрібно, щоб отримати гроші

Приєднатися до програми благодійного фонду зможуть переселенці та жителі з шести областей.

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Внутрішньо-переміщені особи (ВПО), які виховують дітей, якщо хочуть зайнятися власним бізнесом можуть розраховувати на фінансову підтримку в розмірі 150 тисяч гривень. Для цього необхідно подати заявку і пройти конкурс, повідомляється на сайті благодійної організації "СОС Дитячі містечка".

Що пропонують українцям?

Повідомляється, що крім грантової допомоги, учасники пройдуть професійне бізнес-навчання. Таким чином проєкт складається з:

триденного офлайн навчання, яке проводять профільні фахівці;

консультацій експертів та менторського супроводу на шляху розробки та реалізації бізнес-плану;

можливості отримати грант на власну справу до 150 000 гривень.

Хто може отримати гроші

Приєднатися до програми можуть жителі та переселенці в таких областях, як:

Полтавська.

Київська.

Івано-Франківська.

Чернівецька.

Львівська.

Як приєднатися до програми?

Претенденти мають відповідати кільком вимогам. А саме:

мати реєстрацію як ВПО в одній із п'яти вище зазначених областей;

мати чинний статус ФОП, який вимушено призупинив діяльність;

бути готовим до відкриття ФОП у найближчий місяць, якщо його немає.

Подати заявку на навчання та конкурс можна за посиланням.

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Фінансову допомогу виділяють вразливим категоріям громадян серед ВПО, які постраждали від війни та тих, хто повернувся на своє постійне місце проживання в Україні.

Також на гроші можуть розраховувати сім'ї, яким раніше не допомагали інші міжнародні організації, і дохід яких становить менше ніж 5 400 грн на одну особу. Але вони мають належати до таких категорій:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

громадяни, які не виїжджали після 24 лютого, але постраждали від військових дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській областях (перелік може бути доповнено);

люди, які залишили через вторгнення ЗС РФ свої домівки, але вже повернулися на постійне місце проживання (зокрема й з-за кордону).

Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні змінюються умови для виплат грошової допомоги переселенцям. Так, гроші перестануть надходити громадянам, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні або на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала хвору дитину, оздоровлювала дитину тощо);

повернулися до місця проживання, з якого раніше виїхали.

Також нагадаємо, що Фокус розповідав про те, хто з українців у Польщі може щомісяця отримувати сім тисяч гривень.