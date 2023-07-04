Гроші від ООН: хто з українців може отримати і як оформити виплату

Гроші призначені для кількох категорій українців. Фокус розбирався, хто може отримати грошову допомогу від ООН, як реєструватися і що потрібно для отримання фінансової підтримки.

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Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) продовжує виплачувати грошову допомогу деяким категоріям українців через війну з РФ. Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.

Хто може отримати виплати від ООН у липні 2023 року

Гроші призначені для вразливих категорій громадян серед ВПО, які постраждали від військових дій і тих, хто повернувся на своє постійне місце проживання в Україні.

Зазначається також, що фінансову допомогу отримують сім'ї, яким раніше не допомагали інші міжнародні організацій, і дохід яких становить менше ніж 5 400 грн на одну особу. Ще вони мають належати до таких категорій:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

громадяни, які не виїжджали після 24 лютого, але постраждали від військових дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській областях (перелік може бути доповнено);

люди, які залишили через вторгнення ЗС РФ свої домівки, але вже повернулися на постійне місце проживання (зокрема й з-за кордону).

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Організація також визначила обов'язкові критерії вразливості для всіх трьох категорій, про які ми написали вище. Це:

сім'я, яка має лише одного з батьків з дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

сім'я, яку очолює одна самотня/декілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років;

сім'я з однією або кількома особами з особливими потребами;

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу, та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Якщо вважаєте, що ваша сім'я відповідає всім вимогам, це ще потрібно підтвердити відповідними документами.

Як зареєструватися

Заявки приймають у спеціальних пунктах реєстрації благодійного фонду Право на захист. Фонд є партнером УВКБ ООН. Пункти працюють у різних регіонах України, їхні адреси є на офіційному сайті фонду. Для реєстрації також знадобляться документи:

податковий номер;

паспорт або інші документи, що засвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка головного заявника (крім карток еДопомога);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

документ, що засвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за наявності).

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Фінансова допомога становить 2 220 грн. Гроші УВКБ ООН виплачує три місяці поспіль. При цьому 2 220 грн — це виплата на одну людину. Тобто, якщо сім'я складається з трьох людей, сумарно ООН виплатить 19 980 грн.

Також нагадаємо, що протягом липня здійснюватиметься виплата грошової допомоги постраждалим від затоплення, спричиненого підривом російськими силами Каховської ГЕС. Мешканці Херсонської та Миколаївської областей, майно яких постраждало станом на 6 червня, мають можливість отримати державну допомогу в розмірі 5 000 грн, а також 6 600 грн від Міжнародної організації з міграції.

Щоб отримати виплати, громадянам потрібно подати заяви за адресою фактичного місця проживання не пізніше 31 серпня 2023 року.