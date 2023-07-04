Деньги от ООН: кто из украинцев может получить и как оформить выплату

Деньги предназначены для нескольких категорий украинцев. Фокус разбирался, кто может получить денежную помощь от ООН, как регистрироваться и что нужно для получения финансовой поддержки.

Related video

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продолжает выплачивать денежную помощь некоторым категориям украинцев из-за войны с РФ. Об этом сказано в сообщении на сайте организации.

Кто может получить выплаты от ООН в июле 2023

Деньги предназначены для уязвимых категорий граждан среди ВПЛ, пострадавших от военных действий и тех, кто вернулся на свое постоянное место жительство в Украине.

Отмечается также, что финансовую помощь получают семьи, которым ранее не помогали другие международные организаций, и доход которых составляет менее 5 400 грн на одного человека. Еще они должны относиться к следующим категориям:

переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года;

граждане, которые не выезжали после 24 февраля, но пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях (перечень может быть дополнен);

люди, покинувшие из-за вторжения ВС РФ свои дома, но уже вернувшиеся на постоянное место жительства (в том числе и из-за рубежа).

Важно

Пенсии, тарифы, налог на недвижимость: все, что изменится для украинцев с 1 июля

Организация также определила обязательные критерии уязвимости для всех трех категорий, о которых мы написали выше. Это:

семья, которая имеет только одного из родителей с детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения, и детьми, разведенными с родителями (требуется документальное подтверждение).

Если считаете, что ваша семья соответствует всем требованиям, это еще нужно подтвердить соответствующими документами.

Как зарегистрироваться

Заявки принимают в специальных пунктах регистрации благотворительного фонда Право на защиту. Фонд является партнером УВКБ ООН. Пункты работают в разных регионах Украины, их адреса есть на официально сайте фонда. Для регистрации также понадобятся документы:

налоговый номер;

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта главного заявителя (кроме карт еДопомога);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

Важно

Украинцы в Польше смогут ежемесячно получать 7000 гривен: что для этого нужно

Финансовая помощь составляет 2 220 грн. Деньги УВКБ ООН выплачивает три месяца подряд. При этом 2 220 грн — это выплата на одного человека. То есть, если семья состоит из троих людей, суммарно ООН выплатит 19 980 грн.

Также напомним, что в течение июля будет осуществляться выплата денежной помощи пострадавшим от затопления, вызванного подрывом российскими силами Каховской ГЭС. Жители Херсонской и Николаевской областей, имущество которых пострадало по состоянию на 6 июня, имеют возможность получить государственную помощь в размере 5 000 грн, а также 6 600 грн от Международной организации по миграции.

Чтобы получить выплаты, гражданам нужно подать заявления по адресу фактического места жительства не позднее 31 августа 2023 года.