Пенсии, тарифы, налог на недвижимость: все, что изменится для украинцев с 1 июля

В июле 2023 года для жителей Украины подготовлены некоторые изменения в выплатах — пенсиях, финансовой помощи для ВПЛ. А также украинцам придется платить больше за коммунальные услуги.

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В июле на определенную категорию украинских граждан ожидаются изменения в финансовой сфере. Одним из положительных моментов будет повышение пенсий для данной группы населения. Это позволит им получать больше денежных средств ежемесячно. Некоторые граждане также смогут рассчитывать на денежную помощь от государства и Организации Объединенных Наций (ООН). Однако необходимость уплаты налога на недвижимость может стать финансовым вызовом для определенной категории людей.

Кому повысят пенсии в июле

В июле на почти 300 тысяч пенсионеров, которые вышли на пенсию по специальному закону, ожидается проиндексированное повышение пенсий. Это изменение затронет представителей нескольких профессий, включая ученых, государственных служащих и работников органов местного самоуправления.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 168 от 24 февраля 2023 года. Это второй этап индексации, предусмотренный указанным постановлением. С 1 марта текущего года большинство видов пенсий уже повысили.

Аналогично мартовскому повышению, в июле ожидается увеличение пенсий на 19,7%. При этом имеются определенные ограничения: общий размер повышения не может быть ниже 100 гривен, а максимальная сумма доплаты ограничена 1500 гривен. Пенсии, размер которых превышает 20 тысяч 930 гривен, не подлежат повышению.

Увеличение платы за электроэнергию

Начиная с 1 июня 2023 года, стоимость электроэнергии значительно возросла до 2,64 грн/кВт-час. Новый тариф не зависит от объемов потребления, в отличие от предыдущей системы. Ранее, до 1 июня, население платило за электричество с тарифами 1,44 и 1,68 грн/кВт-час в зависимости от объема потребления.

Последствия повышения цен украинцы почувствуют в июле, когда получат счета за прошлый месяц. Сумма в платежках за электроэнергию ожидается увеличиться приблизительно на 250 гривен.

Сэкономить на электроэнергии украинцы могут с помощью двухзонных и трехзонных тарифов. В не пиковые часы (с 23:00 вечера до 07:00 утра) потребление электроэнергии обойдется в разы дешевле из-за многотарифного средства учета. То есть основную нагрузку на сеть нужно делать ночью, а днем — экономить.

Тариф на воду, скорее всего, поднимут

На данный момент окончательное решение по тарифам на водоснабжение и водоотведение еще не принято, но есть предварительные данные о возможном росте стоимости водных услуг. В среднем ожидается увеличение тарифов на водоснабжение и водоотведение на 33%. Важно отметить, что цена для каждого водоканала может быть установлена отдельно.

Тарифы на газ, тепло и горячую воду пока "заморожены"

Большинство украинцев, использующих услуги газоснабжения, являются клиентами Нафтогаза и продолжают платить по довоенному тарифу в размере 7,96 грн/куб.м. Годовой тариф был автоматически продлен и остается в силе.

Следует отметить, что в августе 2022 года правительство приняло решение о введении временного запрета на повышение тарифов на ряд коммунальных услуг в период военных действий, а также на протяжении шести месяцев после прекращения военного положения. Следующие услуги подпадают под данный мораторий:

услуги по распределению газа;

услуги газоснабжения (если домохозяйство не использует газ для отопления);

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

отопление;

горячая вода.

Кому необходимо подать новые заявки на субсидии

С начала июля Пенсионный фонд Украины продолжит предоставление жилищных субсидий на неотапливаемый период (с 1 мая по 30 сентября) для большинства домохозяйств, которые получали такую поддержку в предыдущем отопительном сезоне.

Для тех, кто уже воспользовался этой помощью во время отопительного сезона, субсидии будут автоматически переназначены. Однако некоторым категориям украинцев будет необходимо подать новые заявки на получение субсидий.

В каких случаях нужно подавать заявку на субсидию повторно:

если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

если члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

если количество зарегистрированных лиц, фактически проживающих в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

если домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет в среднем от 350 до 400 гривен.

Упрощенный механизм выплаты жилищных субсидий

С целью облегчения процесса получения жилищных субсидий Кабинетом Министров был утвержден упрощенный механизм обращения, который позволяет гражданам получать субсидии, не выходя из дома.

"Члену семьи нужно только подать упрощенное заявление. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты", — напомнил народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Юрий Камельчук.

Для удобства граждан, упрощенное обращение можно подать в электронной форме через онлайн-кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение ПФУ или на портале Дія. Это позволяет избежать необходимости стоять в очередях и сокращает возможность допущения ошибок.

Важно отметить, что для семей, которые относятся к категории внутренне перемещенных лиц и имеют соответствующие справки, жилищная субсидия может быть назначена без необходимости заключения договора найма или аренды жилого помещения, в котором семья проживает.

Кому и сколько придется заплатить за налог на недвижимость

Украинцы должны получить квитанции с указанием суммы налога на квартиры и дома до 1 июля 2023 года. Этот налог будет взиматься за недвижимость, имеющую "лишние" квадратные метры, то есть за частные дома с площадью более 120 кв. м и за квартиры с площадью более 60 кв. м. Владельцам такой недвижимости необходимо будет оплатить указанную сумму налога в соответствии с выставленными квитанциями.

Оплатить налог нужно в течение следующих 60 дней. Если квитанции не будет, нужно самостоятельно обратиться в налоговую.

Максимальная ставка за каждый лишний квадратный метр не может превышать 97 гривен 50 копеек. Например, если ваша квартира имеет 70 кв. м (норматив превышен на 10 кв.м), то вам придется заплатить 975 гривен.

Кому не начисляется налог на недвижимость

Прежде всего, это владельцы чье жилье соответствует нормам. Также из-за полномасштабного вторжения ввели послабления, поэтому физическим лицам не будут начислять налог на недвижимость, если объекты недвижимости или их части:

расположенные на территориях, на которых ведутся или велись активные боевые действия;

расположенные на территориях, находящихся во временной оккупации, или временно оккупированных российской армией;

оказались непригодными для проживания из-за военной агрессии российской федерации против Украины.

Выплаты пострадавшим от затопления и помощь от ООН

В июле будет осуществляться выплата денежной помощи пострадавшим от затопления, вызванного подрывом российскими силами Каховской ГЭС. Жители Херсонщины и Николаевщины, имущество которых пострадало по состоянию на 6 июня, имеют возможность получить государственную помощь в размере 5000 грн, а также 6600 грн от Международной организации по миграции.

Для получения этих выплат гражданам необходимо подать заявления по адресу фактического места жительства не позднее 31 августа 2023 года.

В Украине также продолжается прием заявок на финансовую поддержку от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Программа направлена на помощь уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые пострадали от военных действий и вернулись на свои постоянные места жительства.

Для получения помощи могут подать заявку семьи, которые ранее не получали помощи от международных организаций и у которых доход составляет менее 5 400 грн на одного человека.

Для получения выплат необходимо обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда Право на защиту, который является партнером УВКБ ООН. Размер помощи — 2 220 грн (на одного человека). Деньги будут поступать ежемесячно в течение трех месяцев.

Социальные выплаты для инвалидов и УБД

Выплаты социальной помощи для украинцев в июле будут выглядеть следующим образом:

лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы — 4 421 грн ; II группы — 3 906 грн ; III группы — 3 391 грн ;

; II группы — ; III группы — ; участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1 491 грн ;

; лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, — 4421 грн ;

; членам семей погибших (умерших) лиц с инвалидностью в результате войны, боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, а также членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины — 966 грн ;

; участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 612 грн.

А 8 июня в Пенсионном фонде Украины рассказали, что узнать размер будущей выплаты можно онлайн. Это можно сделать с помощью сервиса "Пенсионный калькулятор", который позволяет рассчитать размер выплат.