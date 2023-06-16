Понад 11 тисяч: у Кабміні анонсували грошову допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

За даними Мінреінтеграції, громадяни отримають виплати не лише від держави, а й Міжнародної організації з міграції ООН.

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про надання фінансової допомоги українцям, які постраждали внаслідок підриву Росії Каховської ГЕС. Про це у п'ятницю, 16 червня, повідомляє пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відомо, що кожному потерпілому через підтоплення громадянину України буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень.

Загалом український уряд надав Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 млн 875 тисяч гривень. Організацією виплат у свою чергу займатимуться Херсонська та Миколаївська ОВА.

Крім того, загальна домовленість з партнерами дозволила зробити додаткову фінансову допомогу всім постраждалим від Міжнародної організації з міграції ООН, яка становитиме 6600 гривень на особу.

"Дякую уряду за оперативне реагування. Найкраща допомога людям – це гроші і швидко. Окрему подяку висловлюю Міжнародній організації з міграції, яка відгукнулася і готова надати підтримку людям, які зазнали лиха", – наголосила віце-прем'єрка Ірина Верещук.

Нагадаємо, 8 червня президент Володимир Зеленський доручив організувати підрахунок збитків та виділити кошти на виплату компенсацій українцям, які постраждали від наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС.

13 червня уряд України почав працювати над механізмом, який допоможе постраждалим українцям отримати грошову допомогу від держави.