Виплати ВПО розширять: хто ще з українців зможе отримувати допомогу

За словами заступника міністра соціальної політики Дар'ї Марчак, держава хоче допомогти громадянам адаптуватися після повернення в країну.

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Українські біженці, які зараз живуть за кордоном, зможуть оформити виплати, передбачені для вимушено переміщених осіб (ВПО), після того, як повернуться в Україну. Про це в ефірі телемарафону 19 вересня заявила заступниця міністра соціальної політики Дар'ї Марчак.

"Усі громадяни при поверненні з-за кордону і які не мають місця проживання внаслідок руйнування будинку, або якщо житло знаходиться на окупованій території чи в зоні бойових дій, то ці громадяни так само мають право на призначення виплат для ВПО", — розповіла вона.

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Як пояснила Марчак, фінансові виплати допоможуть людям, які повернулися, адаптуватися в країні. Гроші виплачуватимуть аж до того моменту, коли сім'я зможе знайти роботу, орендувати житло.

За словами чиновниці, сім'я, яка повертається з-за кордону, зможе оформити виплати через п'ятнадцять днів після свого повернення.

"Таку норму передбачаємо, щоб убезпечити від міграції, коли людина приїжджає на вихідні, потім виїжджає в Європу і таким чином зберігає право на виплати в обох країнах одночасно", — сказала Марчак.

Вона зазначила, що сама процедура подачі заяви на виплати для ВПО не змінюється, треба звертатися до управлінь соцзахисту, або через "Дію" подати заявку, і після опрацювання всіх документів виплати буде призначено.

До слова, у 2023 році розмір грошової допомоги переселенцям становить:

3 000 гривень — дітям і громадянам з інвалідністю;

— дітям і громадянам з інвалідністю; 2 000 гривень — іншим усім іншим громадянам.

Нагадаємо, деяким переселенцям незабаром виплатять нову фінансову допомогу. Гроші українцям виплатить Спілка робітничих самаритян Німеччини, але виплати зможуть отримати переселенці, які переїхали до Львівської та Івано-Франківської областей.

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Крім того Організація Об'єднаних Націй (ООН) планує запустити програму, в рамках якої жителі Миколаєва отримуватимуть по 1,5 тисячі гривень щомісяця. Грошова програма за підтримки ООН триватиме приблизно чотири місяці.