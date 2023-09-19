Виплати переселенцям і ветеранам збільшать: про що йдеться у проєкті держбюджету на 2024 рік

Соціальна сфера — друга за пріоритетністю після безпеки та оборони у бюджеті-2024. У проєкті кошторису на наступний рік збільшено видатки на субсидії та пільги. Разом з тим закладено фінанси на соціальний супровід військовослужбовців та створення інституту помічника ветерана.

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В урядовому проєкті державного бюджету-2024 на 5%, порівняно з нинішнім роком, збільшено видатки на Міністерство соціальної політики. Кошторис відомства складає 469,7 млрд грн. Про це пише Фокус у новій статті "Закупівля дронів та підтримка ветеранів: з яким держбюджетом відбиватимемо агресію РФ у 2024".

Згідно з проєктом бюджету-2024, кошти соцсфери спрямують в тому числі на:

соціальний захист громадян, які потрапили в складні життєві обставини (особи з інвалідністю з дитинства, постраждалі від аварії на ЧАЕС, підтримка внутрішньопереміщених осіб) — 88,7 млрд грн;

субсидії, компенсації за придбання твердого палива — 49,9 млрд грн;

соцзахист дітей та сім’ї — 27,6 млрд грн;

соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю – 5,9 млрд грн.

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Разом з тим наступного року уряд планує розвивати напрямок соціальних послуг для військовослужбовців, на що передбачено 1,02 млрд грн. Так, у 2024-му уряд хоче реалізувати такі проєкти:

запровадити договірні форми надання соцпослуг та соцсупроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах ЗСУ;

запровадити комплексну соцпослугу формування життєстійкості;

надання в закладах охорони здоров’я Мінсоцполітики послуг особам у складних життєвих ситуаціях.

На заходи з фізичної та ментальної реабілітації військових уряд планує спрямувати 2,6 млрд грн Фото: Громадське

У той же час на реалізацію програм та заходів ветеранської політики у проєкті держбюджету передбачено 13,6 млрд грн, що вдвічі більше, ніж у цьому році. Їх зокрема витратять на:

заходи з ментальної, фізичної, психологічної реабілітації — 2,6 млрд грн;

створення інституту помічника ветерана для переходу до цивільного життя — 3,8 млрд грн;

забезпечення житлом — 5,7 млрд грн;

Український ветеранський фонд — 248 млн грн;

заходи з формування позитивного образу ветерана — 24 млн грн;

створення Національного військового меморіального кладовища — 516 млн грн.

Перспективи ухвалення проєкту бюджету, запропонованого урядом, високі, кажуть у Центрі аналізу публічних фінансів і публічного управління Київської школи економіки.

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"Народні депутати розуміють критичне значення своєчасного прийняття основного фінансового плану держави — бюджету — в умовах війни. Про це також свідчить факт, що в минулому році бюджет було прийнято в рекордно ранній термін — вже 3 листопада. Звичайно, згідно з регламентом, очікується розгляд бюджету в кілька ітерацій, тому правки депутатів та окремі зміни безумовно будуть між бюджетними читаннями. Однак загальна рамка документа, його ключові пріоритети та структура, ймовірно, не зазнають суттєвих змін та будуть схвалені парламентом. Висока ймовірність, що і цього року проєкт закону про Державний бюджет на 2024 рік буде прийнятий вчасно (до 1 грудня 2023 року)", — пропоментували в Центрі KSE.

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Нагадаємо, урядовий законопроєкт, який передбачає зміни до державного бюджету-2023 пропонує збільшити видатки на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам на 16,5 мільярда гривень. Загалом пропонують збільшення видатків на 317 мільярдів гривень.

Також Фокус писав, що українці, які виїхали за кордон із початком повномасштабної війни, а тепер повертаються додому, зможуть претендувати на державну грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Відповідну постанову може бути ухвалено до кінця 2023 року.