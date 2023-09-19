Усі гроші — на озброєння: як планують фінансувати оборону у 2024 році

Проєкт державного бюджету на наступний рік, внесений Кабміном у Верховну Раду, передбачає дохідну частину на 1,7 трлн грн. Це практично дорівнює всім витратам на безпеку й оборону. Опитані Фокусом експерти вважають, що цих грошей може не вистачити і головний кошторис країни протягом 2024-го ще не раз переглядатимуть.

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Найбільша стаття витрат у проєкті держбюджету-2024, підготовленому урядом, — безпека й оборона. На цю сферу планують витратити 1,69 трлн грн або 21,6% ВВП, тоді як уся його дохідна частина становить 1,7 трлн грн. Про це пише Фокус у новій статті "Закупівля дронів та підтримка ветеранів: з яким держбюджетом відбиватимемо агресію РФ у 2024".

Згідно з проєктом держбюджету-2024, на Міноборони спрямують 1164 млрд грн. Зокрема на:

забезпечення діяльності ЗСУ, підготовку кадрів, медичне забезпечення — 883 млрд грн;

розвиток, закупівлю, ремонт військової техніки — 265,4 млрд грн;

будівництво житла для ЗСУ — 100,7 млн грн.

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У Центрі аналізу публічних фінансів і публічного управління Київської школи економіки зазначили, що витрати на Міноборони відповідають показникам за січень-серпень 2023 року, тож "при збереженні тенденцій 2023 року, продовженні активних військових дій до кінця 2024 року та за відсутності додаткового фінансування бюджет Міноборони знову потребуватиме перегляду восени 2024 року".

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На інші силові відомства уряд пропонує Раді виділити такі суми:

Нацгвардії — 104,3 млрд грн;

ДСНС — 43,1 млрд грн;

Нацполіції — 90 млрд грн;

НАБУ — 1,9 млрд грн;

ДБР — 3,7 млрд грн.

Крім того, 1,5 млрд грн спрямують Міністерству цифрової трансформації на підтримку інноваційних проєктів для сектору безпеки й оборони (BRAVE 1). Загалом у проєкті бюджету передбачено збільшення фінансування на розвиток оборонно-промислового комплексу, а саме на виробництво зброї, у 7 разів — до 55,8 млрд грн, а також закупівлю дронів — 48,1 млрд грн.

Існують як зовнішні, так і внутрішні ризики невиконання дохідної частини бюджету-2024. Зокрема, падіння ділової активності через активізацію бойових дій, а також подорожчання енергоресурсів.

"Україна залишається заручником жахливої війни, яку почала країна-агресор. У поточних складних обставинах економіка України немає ніякої можливості згенерувати достатній обсяг доходів реального сектору, щоб податки забезпечили виконання видаткової частини державного бюджету", — прокоментував директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Оскільки фінансувати воєнні потреби Україна може тільки власними коштами — зовнішні запозичення на це спрямовувати не дозволено, дуже важливо, аби прогноз за доходами вдалося виконати. Між тим існують певні ризики.

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"Інтенсивне продовження війни може призвести до недосягнення оптимістичного макроекономічного прогнозу через зниження економічної активності бізнесу, падіння виробництва товарів, зниження рівня торгівлі, а це в свою чергу — до зниження показників створення додаткової вартості, до зростання інфляції вище прогнозованого показника (13,8%). Що, у свою чергу, вплине на податкові надходження (податок на прибуток підприємств, ПДВ), обсяг яких може бути менший ніж прогнозується", — зауважили у Центрі KSE.

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Найбільшим зовнішнім ризиком є підвищення цін на товари, від імпорту яких дуже залежна Україна — енергоресурси, паливо-мастильну продукцію.

Нагадаємо, у 2024 році індексація пенсійних нарахувань відбудеться за новим механізмом. Зокрема, наступного року проіндексують усі пенсії без винятку; впровадять коефіцієнти й бали для справедливої індексації нарахувань, незалежно від часу виходу на пенсію. Також в уряді планують підвищення середньої пенсії до 6 тисяч гривень.

Також Фокус писав, що у проєкті бюджету на 2024 рік найбільше збільшено фінансування Бюро економічної безпеки — на 62,6% до 818 тисяч гривень, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України — на 55,9% до 12 165 885 гривень, МВС — на 25,7% до 387 669 822 гривні.