Все деньги — на вооружение: как планируют финансировать оборону в 2024 году

Проект государственного бюджета на следующий год, внесенный Кабмином в Верховную Раду, предусматривает доходную часть на 1,7 трлн грн. Это практически равно всем расходам на безопасность и оборону. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что этих денег может не хватить и главную смету страны в течение 2024-го еще не раз будут пересматривать.

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Самая большая статья расходов в проекте госбюджета-2024, подготовленном правительством, — безопасность и оборона. На эту сферу планируют потратить 1,69 трлн грн или 21,6% ВВП, тогда как вся доходная часть составляет 1,7 трлн грн. Об этом пишет Фокус в новой статье "Закупка дронов и поддержка ветеранов: с каким госбюджетом будем отражать агрессию РФ в 2024".

Согласно проекту госбюджета-2024, на Минобороны направят 1164 млрд грн. В частности на:

обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров, медицинское обеспечение — 883 млрд грн;

развитие, закупку, ремонт военной техники — 265,4 млрд грн;

строительство жилья для ВСУ — 100,7 млн грн.

Расходы на оборону будут так же пересматриваться в сторону увеличения, как и в этом году, говорят эксперты Фото: коллаж Фокус

В Центре анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики отметили, что расходы на Минобороны соответствуют показателям за январь-август 2023 года, поэтому "при сохранении тенденций 2023 года, продолжении активных военных действий до конца 2024 года и при отсутствии дополнительного финансирования бюджет Минобороны снова потребует пересмотра осенью 2024 года".

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На другие силовые ведомства правительство предлагает Раде выделить такие суммы:

Нацгвардии — 104,3 млрд грн;

ГСЧС — 43,1 млрд грн;

Нацполиции — 90 млрд грн;

НАБУ — 1,9 млрд грн;

ГБР — 3,7 млрд грн.

Кроме того, 1,5 млрд грн направят Министерству цифровой трансформации на поддержку инновационных проектов для сектора безопасности и обороны (BRAVE 1). В общем в проекте бюджета предусмотрено увеличение финансирования на развитие оборонно-промышленного комплекса, а именно на производство оружия, в 7 раз — до 55,8 млрд грн, а также закупку дронов — 48,1 млрд грн.

Существуют как внешние, так и внутренние риски невыполнения доходной части бюджета-2024. В частности, падение деловой активности из-за активизации боевых действий, а также подорожание энергоресурсов.

"Украина остается заложником ужасной войны, которую начала страна-агрессор. В текущих сложных обстоятельствах экономика Украины не имеет никакой возможности сгенерировать достаточный объем доходов реального сектора, чтобы налоги обеспечили выполнение расходной части государственного бюджета", — прокомментировал директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Поскольку финансировать военные нужды Украина может только собственными средствами — внешние заимствования на это направлять не разрешено, очень важно, чтобы прогноз по доходам удалось выполнить. Между тем существуют определенные риски.

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"Интенсивное продолжение войны может привести к недостижению оптимистического макроэкономического прогноза из-за снижения экономической активности бизнеса, падения производства товаров, снижения уровня торговли, а это в свою очередь — к снижению показателей создания добавочной стоимости, к росту инфляции выше прогнозируемого показателя (13,8%). Что, в свою очередь, повлияет на налоговые поступления (налог на прибыль предприятий, НДС), объем которых может быть меньше, чем прогнозируется", — отметили в Центре KSE.

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Наибольшим внешним риском является повышение цен на товары, от импорта которых очень зависима Украина — энергоресурсы, горюче-смазочную продукцию.

Напомним, в 2024 году индексация пенсионных начислений состоится по новому механизму. В частности, в следующем году проиндексируют все пенсии без исключения; внедрят коэффициенты и баллы для справедливой индексации начислений, независимо от времени выхода на пенсию. Также в правительстве планируют повышение средней пенсии до 6 тысяч гривен.

Также Фокус писал, что в проекте бюджета на 2024 год больше всего увеличено финансирование Бюро экономической безопасности — на 62,6% до 818 тысяч гривен, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины — на 55,9% до 12 165 885 гривен, МВД — на 25,7% до 387 669 822 гривны.