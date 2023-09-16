Пенсии для военных. В Украине планируют увеличить выплаты защитникам

Военнослужащие, согласно действующему законодательству, могут выходить на заслуженный отдых раньше. В Раде появилась инициатива, которая предлагает расширить перечень оснований для выхода военнослужащих на пенсию по выслуге и ускорить процесс набора льготного стажа. Таким образом, количество получателей соцпомощи возрастет. Но способно ли государство обеспечить реализацию добрых намерений в отношении тех, кто защищает страну.

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Вопрос пенсий военнослужащих регулирует Закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", принятый еще в 1992 году. Как известно, такие категории лиц могут выходить на пенсию раньше, учитывая выслугу лет. Порядок исчисления выслуги лет прописан в постановлении КМУ от 17 июля 1992 г. № 393. Согласно ему, в частности, в выслугу лет засчитываются:

военная служба в Вооруженных Силах, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии и др;

служба в органах внутренних дел, государственной пожарной охране, органах и подразделениях гражданской защиты, в Национальном антикоррупционном бюро, Бюро экономической безопасности и др;

время пребывания в плену или заложником, если пленение или захват заложником не было добровольным.

Постановление предусматривает, что участие в боевых действиях в военное время засчитывается на льготных основаниях — один месяц службы за три. Недавно в Раде зарегистрировали законопроект №9680, который предлагает внести изменения в упомянутый закон о зачислении в выслугу лет некоторых видов службы в период действия военного положения (особого периода) и времени пребывания в плену на льготных условиях.

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"Пребывание военнослужащих длительное время в полевых условиях при отсутствии каких-либо комфортных условий существования и в казармах… и слишком длительные сроки отрыва от семей могут приводить к ускоренному изнашиванию организма, быстрому ухудшению общего состояния здоровья из-за стресса, непредсказуемости, изменения питания, нарушенного графика сна, нагрузки и т.д.", — говорится в пояснительной записке к проекту №9680.

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По словам автора законопроекта Алексея Гончаренко, "выслуга лет и у тех, кто служит в военных подразделениях в полевых условиях или в казармах 24 часа 7 дней в неделю, и у тех, кто работает на гражданских предприятиях в тылу 8 часов 5 дней в неделю, проживая у себя дома, является одинаковой без льготных условий. Это является нарушением ст. 24 и ч. 2 ст. 64 Конституции, а также общих принципов справедливости и равенства перед законом".

Выслуга лет у тех, кто в окопах, и тех, кто в тылу, одинакова без льготных условий, подчеркнул депутат Фото: ТАСС

Законопроект господина Гончаренко предлагает предусмотреть, что военнослужащим всех военных формирований и другим лицам, имеющим право на пенсию по ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" в период действия военного положения (особого периода) выслуга лет засчитывается на льготных условиях:

при исполнении обязанностей службы во время действия военного положения (особого периода) — один месяц службы за два месяца;

во время действия военного положения (особого периода) — один месяц службы за два месяца; во время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны , отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий — один месяц службы за три;

, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий — один месяц службы за три; при участии в боевых действиях — один месяц службы за четыре;

— один месяц службы за четыре; время пребывания в плену — один месяц службы за пять;

— один месяц службы за пять; время пребывания в плену, если лицо попало в плен вследствие ранений, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время боевых действий, или стало лицом с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время пребывания в плену — один месяц службы за шесть.

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Прописанные в законопроекте 9680 изменения касаются, прежде всего, тех лиц, которые собираются выходить на пенсию по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Законопроект 9680 предлагает период участия в боевых действиях считать один месяц за четыре

"Предложено расширить перечень видов службы и периодов времени, которые засчитываются в выслугу лет для назначения пенсии", — говорит адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова. — Так, предлагается ввести увеличенный эквивалент льготного периода для тех военнослужащих, которые принимают участие в боевых действиях, вместо одного месяца службы за три месяца, — предлагается считать в льготном исчислении, как четыре месяца. Также вводятся новые льготные периоды для исчисления службы: выполнение обязанностей службы во время действия военного положения, время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, время пребывания в плену.

Рисков для действующих военных пенсионеров документ не несет, говорит юрист. "Для тех, кто проходит службу и собирается выходить на пенсию, это даст определенное количество процентов к сумме пенсии от денежного обеспечения и возможность раньше выйти на пенсию, при наличии других законодательных оснований. А на тех, кто уже получает пенсию — не повлияет", — отмечает Елена Воронкова.

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Вместе с тем, проект закона, в случае принятия, может подтолкнуть военнослужащих к злоупотреблениям, убеждена Анастасия Цыбулько, юрист GRACERS.

"Недобросовестные военнослужащие будут искать различные незаконные пути для получения документов, на основании которых и будут применяться вышеупомянутые льготы, — предполагает она. — Однако, с другой стороны, данные нововведения могут сыграть ключевую роль в службе военных, послужит определенным стимулом в желании служить и может уменьшить "зайцев", которые убегают из горячих точек".

Кроме того, возможна определенная дискриминация в отношении тех, кто проходил службу до момента вступления этого закона в силу.

Принятие документа добавит количество процентов от денежного обеспечения военного к сумме пенсии Фото: Getty Images

"Поскольку в заключительных положениях проекта указано, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, — объясняет Воронкова, — это значит, что на тех лиц, которые служат и уволились до вступления закона в силу, или проходили службу в местах, которые по этому закону дают право на зачисление периодов службы в льготном периоде, но уже не проходят службу, закон свою силу не распространяет".

Как известно, выплата пенсий, доплат военных обеспечивается за счет средств государственного бюджета. Таким образом, с принятием предложенных изменений нагрузка на бюджет увеличится. Однако не только из-за этого экономисты, опрошенные Фокусом, скептически оценивают идею законотворца.

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Мобилизованные, которые защищают Украину от российской агрессии, должны иметь хорошую пенсионную перспективу, соглашаются специалисты. Однако утверждать такую инициативу без реформирования солидарной пенсионной системы будет непоследовательно.

Принятие законопроекта 9680 увеличит нагрузку на бюджет и его нельзя принимать до реформирования пенсионной системы, говорят эксперты

"Такой законопроект я бы откладывала, — говорит Александра Бетлий, ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций. — Надо разобраться, что у нас есть в солидарной системе, что в социальных пенсиях, подходить комплексно к реформе. Иначе будем иметь потери. Если мы удвоим стаж, введем дополнительные льготы для людей, которым мы очень благодарны, возникает вопрос: та ли это благодарность, которая им нужна и можем ли мы это делать? У нас, к сожалению, в Украине есть много законов, постановлений, которые не выполняются, потому что не хватает денег. Ввести сейчас льготные условия, которые мы не сможем профинансировать — будет еще менее честно, чем не делать это".

То есть, по мнению экспертов, упомянутым законодательным изменениям должна предшествовать ревизия действующей пенсионной системы.

Эксперты поддерживают увеличение выплат военным, однако опасаются, что денег не хватит. Есть ряд постановлений, которые уже сейчас не выполняются из-за нехватки средств Фото: УНИАН

"Пенсионное законодательство сложное, громоздкое, а пенсии — обесцениваются со временем. Внутри пенсионной системы фактически действует не менее 12 различных подсистем со своими правилами начисления пенсий для разных категорий граждан. Это очень усложняет администрирование и создает ощущение ее несправедливости для граждан, — а следствием этого является низкая мотивация к уплате взносов в солидарную систему, и высокий уровень обжалований правил начисления пенсий в судах", — написала в соцсети первый заместитель министра социальной политики Дарина Марчак.

По ее словам, ведомство сейчас привлекает мировых специалистов для разработки дизайна реформы пенсионной системы Украины. Впрочем, по мнению финансового эксперта Ярослава Жалило, финансовая помощь демобилизованным не должна ограничиваться пенсионными вопросами.

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"Люди, которые защищают страну, должны иметь четкие мощные социальные гарантии, в том числе адекватное пенсионное обеспечение. Нужно ли учитывать таким образом страховой стаж — у меня есть вопрос. Потому что дальше будет происходить так, что люди будут выходить на пенсию в достаточно раннем возрасте. Больше ресурсов следует вложить не в то, чтобы они получали пенсию, а в то, чтобы обеспечить адекватное восстановление здоровья, переквалификацию и восстановление профессиональных навыков, помощь с жильем и т.д.", — убежден он.

В целом специалисты и юристы скептически относятся к принятию законопроекта. По крайней мере, на это в разговоре с Фокусом намекнули представители партии "Слуга народа". Более того — документ в нынешнем виде вряд ли дойдет до сессионного зала.

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"Статья 17-1, закона, в который предлагают внести изменения, прямо говорит, что порядок исчисления выслуги лет и определения льготных условий назначения пенсий лицам, имеющим право на пенсию, определяется и устанавливается Кабинетом министров… То есть должно быть постановление Кабмина, которое внесет изменения в существующее постановление", — отмечает Наталья Василюк, юрист ЮК "Riyako&Partners".

В профильных комитетах, когда будет обрабатываться этот документ, должны обратить внимание на то, что такой закон могут признать неконституционным, уверена юрист.