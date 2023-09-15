Повышение зарплат и укрепление обороны: Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, среди приоритетов бюджета выделено следующие направления — оборона и безопасность, социальная сфера, медицина и образование, поддержка ветеранов, восстановление экономики.

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Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2024 год. В нем предусмотрены собственные доходы общего фонда бюджета на сумму 1,560 миллиарда гривен, а также расходы общего фонда на сумму 3,108 миллиарда гривен. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Ключевой акцент этого проекта — оборона и безопасность нашей страны. Направляем более половины всех ресурсов бюджета — 1 триллион 685 млрд грн. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году", — написал он.

Премьер-министр подчеркнул, что, подобно текущему году, каждый налоговый взнос от граждан и предприятий будет направлен на финансирование наших сил безопасности и обороны.

Согласно его высказыванию, вторым приоритетом является социальная сфера. Бюджетные расходы в этой области составят 469 миллиардов гривен, что на 25 миллиардов гривен больше, чем в текущем году.

Третьим важным приоритетом является сектор медицины и образования. На образование планируется выделить 179 миллиардов гривен, что на 23 миллиарда гривен больше, чем в текущем году. В то время как на медицину будет направлено 202 миллиарда гривен, что превышает расходы на медицину в 2023 году на 24 миллиарда гривен, как пояснил премьер-министр.

Четвертым приоритетом является поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличатся вдвое: с 6,8 миллиарда гривен в 2023 году до 14,3 миллиарда гривен в следующем году.

Пятый приоритет — это восстановление нашей экономики.

Предельный объем дефицита государственного бюджета по общему фонду предлагается на уровне 1,53 трлн.

Прожиточный минимум с 1 января 2024 года увеличится с 2589 грн до 2920 грн, а минимальная зарплата – до 7100 грн с 6700 грн. С 1 апреля 2024 года она повысится еще раз до 8000 грн.

"Никакого повышения налогов не предусматривается. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов єРобота, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя", — написал премьер.

Вместе с тем, как писал Фокус, ожидается, что в течение ближайших трех лет валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 5-7,5%. Несмотря на инфляцию в Украине, по прогнозам, выплаты гражданам будут увеличиваться и уже в 2026 году средняя зарплата составит почти 30 тысяч гривен.