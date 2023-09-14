"Первый приоритет": в следующем году на оборону выделят 1,6 трлн гривен, — Зеленский (видео)

По словам президента Владимира Зеленского, в 2024 году значительные бюджетные средства будут потрачены на оборонно-промышленный комплекс Украины. Так, у ВСУ должно быть оружие, которое может поражать все необходимые цели.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выделить на оборону Украины в 2024 году 1,6 трлн гривен. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении к украинцам 13 сентября.

По словам главы государства, он пообщался с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко о бюджете в следующем году. Были намечены главные параметры и приоритеты государства.

"Главное – защита нашего государства и людей. Оборона и безопасность – первый приоритет и финансирование обороны и безопасности будет по меньшей мере на уровне этого года", — заявил Зеленский, назвав цифру в 1,6 трлн гривен.

Он отметил, что в 2024 году значительные бюджетные средства будут потрачены на оборонно-промышленный комплекс Украины. А именно на производство дронов, а также на покупку того, что необходимо в других странах.

Кроме того, как сказал Зеленский, также сохраняется приоритет на социальные расходы. Отдельно – для поддержки ветеранов.

"Будет плюс на систему образования, прежде всего, в поддержку учителей и преподавателей. Закладываем необходимые средства на цифровизацию, включая нашу "Мрію" – новый инструмент для детей, для родителей, для учителей, который мы уже предварительно представили", — отметил глава государства.

Также президент заявил, что планируется существенная индексация пенсий. В планах, осуществить ее в марте, как и предусмотрено законодательством.

"Но кроме всего этого, мы делаем очень важный экономический акцент в бюджете. Мы добавляем стимулирование экономики: производств, рабочих мест, инвестиций – того, что нужно, чтобы Украина могла быстрее восстановиться", — заявил Зеленский.

По его словам, планируется также в первом полугодии повысить минимальную зарплату.

"Абсолютно все элементы государственной работы должны быть настроены так, чтобы мы могли сами здесь, в Украине, определить время завершения этой войны – нашей победой", — сказал глава государства.

Он отметил, что в Украине должно быть оружие, которое может поражать все необходимые цели, и экономика, которая может давать украинцам необходимые рабочие места.

Зеленский о бюджете Украины на 2024 год

Напомним, что Зеленский 12 сентября подписал указ о проверке решений ВВК, которые были приняты с 24 февраля 2022 года. Контролировать выполнение решения о масштабных мероприятиях должен секретарь СНБО Алексей Данилов.