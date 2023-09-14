"Перший пріоритет": наступного року на оборону виділять 1,6 трлн гривень, — Зеленський (відео)

За словами президента Володимира Зеленського, у 2024 році значні бюджетні кошти буде витрачено на оборонно-промисловий комплекс України. Так, у ЗСУ має бути зброя, яка може вражати всі необхідні цілі.

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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв виділити на оборону України у 2024 році 1,6 трлн гривень. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні до українців 13 вересня.

За словами глави держави, він поспілкувався з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком щодо бюджету наступного року. Було окреслено головні параметри та пріоритети держави.

"Головне — захист нашої держави і людей. Оборона і безпека — перший пріоритет і фінансування оборони і безпеки буде щонайменше на рівні цього року", — заявив Зеленський, назвавши цифру в 1,6 трлн гривень.

Він зазначив, що у 2024 році значні бюджетні кошти будуть витрачені на оборонно-промисловий комплекс України. А саме на виробництво дронів, а також на купівлю того, що необхідно в інших країнах.

Крім того, як сказав Зеленський, також зберігається пріоритет на соціальні видатки. Окремо — для підтримки ветеранів.

"Буде плюс на систему освіти, насамперед, на підтримку вчителів і викладачів. Закладаємо необхідні кошти на цифровізацію, включно з нашою "Мрією" — новим інструментом для дітей, для батьків, для вчителів, який ми вже попередньо презентували", — зазначив глава держави.

Також президент заявив, що планується суттєва індексація пенсій. У планах, здійснити її в березні, як і передбачено законодавством.

"Але крім усього цього, ми робимо дуже важливий економічний акцент у бюджеті. Ми додаємо стимулювання економіки: виробництв, робочих місць, інвестицій — того, що потрібно, щоб Україна могла швидше відновитися", — заявив Зеленський.

За його словами, планується також у першому півріччі підвищити мінімальну зарплату.

"Абсолютно всі елементи державної роботи мають бути налаштовані так, щоб ми могли самі тут, в Україні, визначити час завершення цієї війни — нашою перемогою", — сказав глава держави.

Він зазначив, що в Україні має бути зброя, яка може вражати всі необхідні цілі, та економіка, яка може давати українцям необхідні робочі місця.

Зеленський про бюджет України на 2024 рік

Нагадаємо, що Зеленський 12 вересня підписав указ про перевірку рішень ВЛК, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року. Контролювати виконання рішення про масштабні заходи має секретар РНБО Олексій Данілов.