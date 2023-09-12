"Перегляд усіх висновків": Зеленський підписав указ щодо перевірки рішень ВЛК

Контролювати виконання рішення щодо масштабних заходів повинен секретар РНБО Олексій Данілов.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо перевірки усіх рішень військово-лікарських комісій, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року, початку масштабного вторгнення Росії. Відповідна постанова опублікована на сайті керівника держави 12 вересня.

Зазначається, що указ стосується виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року стосовно "військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України". Відповідно до статті 107 Конституції України Верховний головнокомандувач постановив запровадити його в дію.

Контролювати виконання рішення повинен секретар РНБО Олексій Данілов. Указ з дня його опублікування набирає чинності.

Перегляд усіх рішень ВЛК в Україні: реакцію МОЗ та юристів

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що одним із кроків у боротьбі з масштабною корупцією може бути цифровізація роботи ВЛК. У військово-лікарських комісіях з травня підписано угоду з НСЗУ, завдяки чому всі дані про проходження ВЛК лікарі зобов'язані заносити в електронну систему.

Загалом у країні було проведено понад 200 військово-медичних комісій. Внаслідок розслідування було виявлено великі випадки корупції, в яких були замішані десятки лікарів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не оголосив конкретного плану організації перевірки десятків тисяч рішень Військово-медичних комісій.

Юристи вважають, що зміна роботи ВЛК може перевантажити ТЦК України. Таку думку висловив юрист Володимир Романчук. Згідно з новими правилами загальної мобілізації, представники таких комісій визначатимуть придатність людини до військової служби не тільки за станом здоров'я загалом, а й за конкретною військовою спеціальністю.

Нагадаємо, 1 вересня Олексій Данілов заявив, що "непридатних" ухилянтів викриє відповідна перевірка. З його слів, залишилося кілька тижнів.