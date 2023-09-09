"Буде не тільки обтяжувати": зміна роботи ТВК може перевантажити ТЦК України, — юрист

Згідно з новими правилами мобілізації, ВЛК визначатиме придатність людини до військової служби не тільки за станом здоров'я загалом, а й за конкретною військовою спеціальністю.

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Призовники, яких визнали тимчасово непридатними до служби, отримуватимуть відстрочку від мобілізації на строк до одного року, після чого вони зобов'язуються пройти повторне медичне обстеження. Про це свідчать нові правила в "Положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України", передає юрист Володимир Романчук.

Контроль за такими тимчасово непридатними особами мають здійснювати ТЦК і СП.

"Ця додаткова вимога не тільки обтяжуватиме і без того перевантажені територіальні центри комплектування, де проводять огляд ВЛК, а й передбачатиме, що тимчасово непридатний призовник буде щорічно витрачати кілька тижнів на здачу аналізів, відвідування лікарів і проходження ВЛК", — наголосив юрист.

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Мобілізація в Україні: хто має очікувати повістку найближчим часом

Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ Міноборони внесло наказом №490 від 18 серпня 2023 року. Зміни торкнулися методів оцінки придатності для військової служби, переліку медичних станів, а також розширили компетенції Військово-лікарських комісій (ВЛК).

Згідно з новими правилами, ВЛК оцінюватимуть придатність до військової служби не тільки з урахуванням загального стану здоров'я, а й з урахуванням специфіки військової спеціальності. Наприклад, якщо кулеметник отримав поранення і не в змозі виконувати свої обов'язки за цією спеціальністю, його можуть перевести на іншу посаду, таку як водій, замість демобілізації.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, що в Міноборони хочуть запровадити електронний військовий квиток. Новий міністр оборони Рустем Умеров заявив, що єдиний реєстр призовників і цифровізація всіх процесів допоможуть унеможливити будь-які корупційні ризики.

Також повідомлялося, що в Україні триває перевірка всіх рішень військово-лікарської комісії (ВЛК) про інвалідність і непридатність до військової служби, виданих протягом повномасштабної війни з РФ. Адвокатеса Марина Бекало розповіла, яке покарання загрожує ухильникам.