Мобілізація в Україні: хто має очікувати повістку найближчим часом

Всі подробиці про процедуру вручення повісток та наслідки для ухилянтів від призову.

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В Україні подовжено воєнний стан і мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Про те, кому будуть вручати повістки, та які саме, а також що чекає на тих, хто не з’явиться до ТЦК, йдеться в матеріалі на сайті ТСН.ua.

Види повісток та кому їх можуть вручити

Під час воєнного стану не відбувається призов на строкову службу. Тож звичайні повістки мирного часу 18-річним юнакам наразі не вручають.

Натомість, існує три інших види повісток:

для уточнення інформації про військовозобов’язаного – стан здоров’я, склад сім’ї та місце роботи;

про військовозобов’язаного – стан здоров’я, склад сім’ї та місце роботи; для оцінки придатності до військової службі – проходження ВЛК;

– проходження ВЛК; мобілізаційне розпорядження – саме призов на військову службу, що вручається тільки у разі проходження ВЛК та визнання призовника придатним до військової служби.

Восени 2023 року, поки триває загальна мобілізація, повістку можуть отримати наступні категорії українців:

що мають військовий досвід – повністю або обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіки віком від 18 років;

– повністю або обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіки віком від 18 років; без досвіду військової служби – придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 років;

– придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 років; зняті і виключені з військового обліку – чоловіки з "білим квитком", що є придатними або обмежено придатними під час воєнного стану згідно рішенню ВЛК, віком від 18 років.

Верхній віковий поріг для усіх категорій призовників становить 60 років.

Хто може піти на службу добровольцем

Законом передбачена можливість піти на військову службу за власним бажанням для таких категорій громадян:

чоловіки без військового досвіду віком від 18 до 27 років;

віком від 18 до 27 років; жінки , що визнані придатними до військової служби за висновками ВЛК;

, що визнані придатними до військової служби за висновками ВЛК; особи, що мають інвалідність або відстрочення від мобілізації за сімейними обставинами, з проходженням служби за місцем проживання.

Кого точно не мобілізують

На сьогоднішній день Президент України ще не підписав зміни, внесені Верховної Радою, щодо зменшення віку строкової служби до 25 років. Тому особи, що не проходили строкову службу та не досягли віку 27 років, не можуть бути мобілізовані.

Також не підлягають мобілізації:

визнані непридатними рішенням ВЛК;

зняті з військового обліку за віком (більше 60 років);

засуджені особи, що вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини.

Чи вручатимуть повістки повторно

Згідно законодавства, військовозобов’язані особи повинні надавати оновлені облікові дані в ТЦК у семиденний термін після будь-яких змін. За умови відсутності змін, інформація уточнюється раз на 5 років. Довідка про стан здоров’я, видана ВЛК, дійсна протягом року.

Деякі види відстрочення від призову надаються на певний термін, що зазначається у певному документі.

Таким чином повторні повістки можуть вручати у таких випадках:

проходження ВЛК понад рік тому;

перевірка облікових даних;

перевірки даних про бронювання працівника;

перевірка підстав для відстрочення;

мобілізація на військову службу.

В деяких випадках повторну повістку вручають, якщо призовник не з’явився до ТЦК за попередньою.

За законом України, уповноважені ТЦК особи можуть вручати повістки у будь-якому місці. Тобто, військовозобов’язаний може отримати повістку не тільки вдома чи на роботі, але й просто на вулиці.

Єдина вимога – затверджена форма документу з повними особистими даними призовника, завірена підписом військового комісара та печаткою ТЦК.

Що загрожує тим, хто ігнорує повістку

У випадку ігнорування повістки військовозобов’язаним законом передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Коли військовозобов’язаний не з’являється для уточнення даних або проходження ВЛК, йдеться про адміністративний штраф:

перше порушення – 1700-3400 грн;

повторне порушення протягом року – 3400-8500 грн.

За ігнорування мобілізаційного розпорядження ухилянту загрожує кримінальна відповідальність. Максимальне покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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