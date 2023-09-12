Врятувати бюджет: у Мінфіні озвучили суму допомоги від союзників на 2024 рік

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, переговори з союзниками вже тривають, але жодної конкретики поки що немає.

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У 2024 році Україна потребує від 12 до 14 мільярдів доларів фінансової допомоги від США, оскільки витрати бюджету залишаються високими через повномасштабну війну. Про це 11 вересня заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час заходу EBA Global Outlook: Нова економіка України.

"Переговори ще не ведуться, є багато невизначеностей, і ми не маємо впевненості, що це гарантовано", — сказав він.

За його словами, протягом 2023 року Україна отримала майже 10 мільярдів доларів фінансової допомоги від США, за допомогою яких покрила бюджетний дефіцит. У Києві очікують, що наступного року допомога від Сполучених Штатів не стане меншою.

Також, як зазначив Сергій Марченко, Україна сподівається отримати близько 3,3 мільярда доларів від США до кінця цього року.

Зазначимо, раніше міністр фінансів прогнозував, що надходження у 2024 році будуть такими:

допомога ЄС — 50 млрд євро на 4 роки (тобто на рік по 12,5 млрд євро або 510 млрд грн — це третина від потреби, як випливає зі слів Марченка);

допомога від Міжнародного валютного фонду;

допомога від США — на це особлива надія, тому що вона буде даватися як грант, тобто безповоротно.

На початку 2023 року міністр фінансів США Джанет Єллен розповідала, що від початку повномасштабної війни Росії допомога США Україні у сфері безпеки, економіки, гуманітарної та соціальної підтримки сягнула близько 50 мільярдів доларів. З цієї суми 14 мільярдів доларів було спрямовано на підтримку економічної стійкості України.

До слова, 4 вересня ексміністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що один день війни з Росією обходиться українському бюджету в 100 мільйонів доларів. Він зазначив, що українці зараз справді фактично забезпечують армію, оскільки продовжують працювати і платять податки, які далі йдуть до державного бюджету.