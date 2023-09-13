ЗСУ, зарплати чиновникам і виплати ВПО: на що виділять гроші в держбюджеті на 2024 рік

Заради збільшення видатків на оборону народним депутатам запропонують дещо скоротити інші видатки на 11,4 мільярда гривень.

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Народні депутати найближчим часом розглянуть урядовий законопроєкт, який передбачає зміни до державного бюджету, зокрема збільшення видатків на 317 мільярдів гривень. Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, Верховній Раді пропонують, наприклад, на 315 мільйонів гривень збільшити видатки Бюро економічної безпеки.

Таким чином, як зазначає нардеп, фінансування органу збільшиться на 62%. Також уряд пропонує збільшити видатки і в інших сферах. Наприклад:

додати 16,5 мільярда гривень на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

і 5,97 мільярда гривень на "швидке відновлення" (грант Європейського Союзу).

Ярослав Железняк також опублікував детальну інфографіку того, як можуть збільшитися витрати державного бюджету:

Як зміняться видатки держбюджету Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Топ-5 відомств, яким збільшують бюджет на 2024 рік

Як видно з таблиці, фінансування багаторазово збільшать для:

Бюро економічної безпеки — було 503,5 тисяч гривень, стане трохи більше 818 тисяч гривень (+62,6%);

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України — було 7 804 611 мільйона гривень, стане 12 165 885 мільйона гривень (+55,9%);

Міністерства внутрішніх справ України — 308 450 994 мільйони гривень, а стане 387 669 822 мільйони гривень (+25,7%)

Херсонської ОДА — було трохи більше 200 тисяч гривень, буде 248 863 тисячі гривень (+23,2%)

Міністерства оборони України — бюджет відомства перевищував 1 мільярд гривень, а після перерахунку збільшиться ще на 17%.

"У загальних рисах уже можна побачити на скільки не відповідають ці бюджетні зміни тому, як намагаються зараз продати депутатам "бюджет оборони"", — зазначив Железняк у своєму повідомленні.

Зазначимо, що за словами ексглави Міноборони України Олексія Резнікова, наша країна щодня витрачає на війну проти Росії щонайменше 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо також, ЗМІ вже писали, як зміняться зарплати і пенсії в Україні в найближчі три роки. За прогнозами, у 2024 році ВВП збільшиться на 5%, а середня зарплата того ж року становитиме майже 22 тисячі гривень.