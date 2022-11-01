Бюджет-2023 у Кабміні знову скоригували: що змінилося

До другого читання бюджети жодному відомству депутати не скоротили, лише збільшили чи залишили, як подавали у першому проєкті.

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У понеділок, 31 жовтня, Кабмін схвалив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2023 рік" до другого читання. У ньому враховано пропозиції народних депутатів та скориговано макропоказники. Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк.

Він опублікував порівняльну таблицю держбюджету та назвав п'ятірку відомств, чиї бюджети зросли найбільше до другого читання. Серед них, зокрема:

Мінрегіон — +25% (+2 млрд);

Мінкульт — +22% (+1,6 млрд) — левова частка на телемарафон:

Верховний Суд — +14% (+245,4 млн):

Укравтодор — +12% (+6,7 млрд) — майже на 2,5 млрд зросла субвенція місцевим бюджетам;

Мінсоцполітики — +10% (+38,9 млрд) — на збільшення видатків на Пенсійний фонд.

Железняк зазначає, що до другого читання бюджети жодному відомству не скоротили, тільки збільшили або залишили, як подавали у першому проєкті. Крім того, витрати на Фонд ліквідації наслідків збройної агресії становитимуть 35,5 млрд грн. За гроші з цього фонду планується фінансувати:

будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) громадських будівель (з урахуванням вимог безпеки щодо захисних споруд цивільного захисту), захисних споруд цивільного захисту;

реконструкція, капітальний ремонт об'єктів критичної інфраструктури, пов'язаних із наданням послуг з водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, освітлення;

нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, розробка проєктної (проєктно-кошторисної) документації будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

розробка проєктної (проєктно-кошторисної) документації для об'єктів, зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

закупівля шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств із благоустрою територій;

купівля готового житла особам, житло яких знищено внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Зазначимо, що голосування за бюджет 2023 року має відбутися у Верховній Раді цього тижня.

Бюджет-2023: головні статті видатків

Пріоритетом бюджету стане оборона та безпека — на неї планується витратити 50% всього бюджету або 1 трлн 136 млрд грн. До цих витрат, зокрема, включено зарплати, матеріальне забезпечення, закупівлю та ремонт техніки. Порівняно з 2022 роком, витрати на оборону мають збільшитися більш ніж у 4 рази, зазначив Шмигаль.

Другою за пріоритетом статтею видатків стануть соціальні програми — виплати пенсій, субсидій, витрати на медицину та освіту. З цією метою планується виділити ще 35% всього бюджету — понад 800 млрд грн. Зокрема уряд пропонує збільшити адресну допомогу, а також фінансування Пенсійного фонду з бюджету на більш ніж 30 млрд грн.

"З кожної бюджетної гривні — 50 копійок підуть на армію, 35 копійок на соцвиплати, медицину, освіту", — сказав Шмигаль під час засідання, додавши, що решта витрат держави скорочуватиметься.

Головною статтею економії у 2023 році прем'єр-міністр назвав зменшення видатків на органи державної влади. Зокрема, пропонується зменшити кількість чиновників, урізати зарплати та премії державним службовцям — очікується, що витрати таким чином скоротяться на 11,6 млрд грн порівняно з цим роком. Водночас цей захід не торкнеться силових структур України, наголосив глава уряду.

До бюджетного фонду ліквідації наслідків збройної агресії планується спрямувати 19 млрд грн — у фонд буде зібрано конфісковані кошти РФ та росіян, а також допомогу з боку міжнародних партнерів. Кошти виділять на швидке відновлення руйнувань. Також передбачено додаткову дотацію на компенсацію видатків бюджету у зв'язку з війною у розмірі 24 млрд грн.

Нагадаємо, за словами міністерка економіки України Юлії Свириденко, економіка воюючої держави у 2023 році розпочне динамічне зростання.

Також Фокус писав про те, який курс долара у 2023 році прогнозують фінансисти.