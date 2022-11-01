Бюджет-2023 в Кабмине снова скорректировали: что изменилось

Ко второму чтению бюджеты никакому ведомству депутаты не сократили, только увеличили или оставили, как подавали в первом проекте.

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В понедельник, 31 октября, Кабмин Украины одобрил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" ко второму чтению. В нем учтены предложения народных депутатов и скорректированы макропоказатели. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Ярослав Железняк.

Он опубликовал сравнительную таблицу госбюджета и назвал пятерку ведомств, чьи бюджеты выросли больше всего ко второму чтению. Среди них, в частности:

Минрегион— +25% (+2 млрд);

Минкульт — +22% (+1,6 млрд) – львиная доля на телемарафон:

Верховный Суд — +14% (+245,4 млн):

Укравтодор — +12% (+6,7 млрд) – почти на 2,5 млрд выросла субвенция местным бюджетам;

Минсоцполитики — +10% (+38,9 млрд) – на увеличение расходов на Пенсионный фонд.

Железняк отмечает, что ко второму чтению бюджеты никакому ведомству не сократили, только увеличили или оставили, как подавали в первом проекте. Кроме того, расходы на Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии составят 35,5 млрд грн. За деньги с этого фонда планируется финансировать:

строительство (новое строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт) общественных зданий (с учетом требований безопасности по защитным сооружениям гражданской защиты), защитных сооружений гражданской защиты;

реконструкция, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг по водоснабжению, водоотводу, теплоснабжению, электроснабжению, освещению;

новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт, разработка проектной (проектно-сметной) документации зданий для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и лиц, потерявших его в результате военных действий, в результате вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины;

разработка проектной (проектно-сметной) документации для объектов, разрушенных в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;

закупка школьных автобусов, специального транспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий по благоустройству территорий;

покупка готового жилья лицам, жилье которых уничтожено в результате военных действий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Отметим, что голосование за бюджет 2023 должно состояться в Верховной Раде на этой неделе.

Бюджет-2023: главные статьи расходов

Главным приоритетом бюджета станет оборона и безопасность — на нее планируется потратить 50% всего бюджета или 1 трлн 136 млрд грн. В эти расходы, в частности, включены зарплаты, материальное обеспечение, закупка и ремонт техники. По сравнению с 2022 годом, расходы на оборону должны увеличиться более чем в 4 раза, указал Шмыгаль.

Второй по приоритету статьей расходов станут социальные программы — выплаты пенсий, субсидий, расходы на медицину и образование. На эти цели планируется выделить еще 35% всего бюджета — более 800 млрд грн. В частности, правительство предлагает увеличить адресную помощь, а также финансирование Пенсионного фонда из бюджета на более чем 30 млрд грн.

"С каждой бюджетной гривны — 50 копеек пойдут на армию, 35 копеек на соцвыплаты, медицину, образование", — сказал Шмыгаль в ходе заседания, добавив, что остальные расходы государства будут сокращаться.

Главной статьей экономии в 2023 году премьер-министр назвал уменьшение расходов на органы государственной власти. В частности, предлагается уменьшить количество чиновников, урезать зарплаты и премии государственным служащим — ожидается, что расходы таким образом сократятся на 11,6 млрд грн в сравнении с текущим годом. При этом данная мера не коснется силовых структур Украины, подчеркнул глава правительства.

В бюджетный фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии планируется направить 19 млрд грн — в фонд будут собраны конфискованные средства РФ и россиян, а также помощь со стороны международных партнеров. Средства выделят на быстрое восстановление разрушений. Также предусмотрена дополнительная дотация на компенсацию расходов бюджета в связи с войной в размере 24 млрд грн.

Напомним, по словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, экономика воюющего государства в 2023 году начнет динамичный рост.

Также Фокус писал о том, какой курс доллара в 2023 году прогнозируют финансисты.