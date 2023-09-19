Выплаты переселенцам и ветеранам увеличат: о чем говорится в проекте госбюджета на 2024 год

Социальная сфера — вторая по приоритетности после безопасности и обороны в бюджете-2024. В проекте сметы на следующий год увеличены расходы на субсидии и льготы. Вместе с тем заложены финансы на социальное сопровождение военнослужащих и создание института помощника ветерана.

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В правительственном проекте государственного бюджета-2024 на 5% по сравнению с нынешним годом, увеличены расходы на Министерство социальной политики. Смета ведомства составляет 469,7 млрд грн. Об этом пишет Фокус в новой статье "Закупка дронов и поддержка ветеранов: с каким госбюджетом будем отражать агрессию РФ в 2024 году".

Согласно проекту бюджета-2024, средства соцсферы направят в том числе на:

социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства (лица с инвалидностью с детства, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, поддержка внутренне перемещенных лиц) — 88,7 млрд грн;

субсидии, компенсации за приобретение твердого топлива — 49,9 млрд грн;

соцзащиту детей и семьи — 27,6 млрд грн;

социальнау защиту лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью — 5,9 млрд грн.

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Вместе с тем в следующем году правительство планирует развивать направление социальных услуг для военнослужащих, на что предусмотрено 1,02 млрд грн. Так, в 2024-м правительство хочет реализовать такие проекты:

ввести договорные формы предоставления соцуслуг и соцсопровождения военнослужащих и членов их семей в воинских частях ВСУ;

ввести комплексную соцуслугу формирования жизнестойкости;

предоставление в учреждениях здравоохранения Минсоцполитики услуг лицам в сложных жизненных ситуациях.

На мероприятия по физической и ментальной реабилитации военных правительство планирует направить 2,6 млрд грн Фото: Громадське

В то же время на реализацию программ и мероприятий ветеранской политики в проекте госбюджета предусмотрено 13,6 млрд грн, что вдвое больше, чем в этом году. Их в частности потратят на:

мероприятия по ментальной, физической, психологической реабилитации — 2,6 млрд грн;

создание института помощника ветерана для перехода к гражданской жизни — 3,8 млрд грн;

обеспечение жильем — 5,7 млрд грн;

Украинский ветеранский фонд — 248 млн грн;

мероприятия по формированию положительного образа ветерана — 24 млн грн;

создание Национального военного мемориального кладбища — 516 млн грн.

Перспективы принятия проекта бюджета, предложенного правительством, высокие, говорят в Центре анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

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"Народные депутаты понимают критическое значение своевременного принятия основного финансового плана государства — бюджета — в условиях войны. Об этом также свидетельствует факт, что в прошлом году бюджет был принят в рекордно ранний срок — уже 3 ноября. Конечно, согласно регламенту, ожидается рассмотрение бюджета в несколько итераций, поэтому правки депутатов и отдельные изменения безусловно будут между бюджетными чтениями. Однако общая рамка документа, его ключевые приоритеты и структура, вероятно, не претерпят существенных изменений и будут одобрены парламентом. Высокая вероятность, что и в этом году проект закона о государственном бюджете на 2024 год будет принят вовремя (до 1 декабря 2023 года)", — прокомментировали в Центре KSE.

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Напомним, правительственный законопроект, который предусматривает изменения в государственный бюджет-2023 предлагает увеличить расходы на помощь на проживание внутренне перемещенным лицам на 16,5 миллиарда гривен. В целом предлагают увеличение расходов на 317 миллиардов гривен.

Также Фокус писал, что украинцы, которые выехали за границу с началом полномасштабной войны, а теперь возвращаются домой, смогут претендовать на государственную денежную помощь для внутренне перемещенных лиц. Соответствующее постановление может быть принято до конца 2023 года.