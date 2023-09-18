В Украине денежную помощь будут получать еще больше переселенцев: детали

Кабмин Украины уже изучает вопрос восстановления выплат еще одной категории ВПЛ. Соответствующее постановление может быть принято до конца 2023 года.

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Украинцы, которые выехали за границу с началом полномасштабной войны, а теперь возвращающиеся домой, смогут претендовать на государственную денежную помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, правительство планирует изменить постановление о возможности возобновить выплаты ВПЛ тем, кто их потерял. В частности выплаты хотят сделать доступными для вернувшихся из-за границы граждан.

На видео с 06:11:22

"Например, человек выехал из Мариуполя сразу в 2022 году в Европу и проживал там, хочет вернуться, и таким людям также будут начислять выплаты. Мы хотим, чтобы люди возвращались и знали, что могут здесь рассчитывать на помощь от государства", – рассказала Верещук.

Она отметила, что этот вопрос будет решен до конца сентября. При этом чиновница подчеркнула, что сейчас относительно небольшому количеству людей отменяют выплаты ВПЛ из-за нарушения правил их получения.

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"Национальная сервисная служба за первую декаду сентября провела 1531 проверку фактического места жительства ВПЛ и как результат этих проверок – 80% сохранили свои выплаты. То есть только около 300 людям такие выплаты не будут дальше выплачивать", – сказала он.

Кого из переселенцев лишили выплат

С 1 сентября выплачивать помощь прекратили следующим категориям переселенцев:

лицам, которые вернулись на предыдущие места жительства (на временно оккупированные территории или в регионы, где продолжаются активные боевые действия);

лицам, у которых есть новое место жительства за рубежом;

лицам, которые в течение периода верификации приобрели дорогостоящее авто, дом, другую одноразовую дорогую покупку.

При этом в Кабмине 5 сентября заявили, что снова вернут выплаты части переселенцам. Все потому, что некоторых ВПЛ оставили без финансовой помощи по ошибке.

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Напомним, что некоторым ВПЛ вскоре будет доступна новая финансовая помощь. Так, Союз рабочих самаритян Германии 15 сентября объявил, что выплаты смогут получить переселенцы, которые переехали во Львовскую и Ивано-Франковскую области.

Также Организация Объединенных Наций (ООН) планирует запустить программу в рамках которой жители Николаева будут получать по 1,5 тысячи гривен ежемесячно. Денежная программа при поддержке ООН продлится примерно четыре месяца.