Украинцам доступны новые выплаты: кто может получить

Чтобы получить благотворительные выплаты, украинцам нужно будет пройти опрос и заполнить специальную анкету.

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Полномасштабная война оставила многих украинцев без жилья и работы. Потеряв кров и работу, люди были вынуждены переезжать в новые регионы и даже страны. Тем временем Союз рабочих самаритян Германии решил финансово поддержать граждан, которые в поисках безопасного места переехали во Львовскую и Ивано-Франковскую области. Об этом говорится на сайте Zayava Info.

Кому выплатят деньги

Финансовую помощь обещают только людям с официальным статусом ВПЛ. Чтобы стать претендентом на выплаты, украинцам нужно пройти опрос от организации и заполнить анкету, указав персональные данные. На основе полученной информации Союз составит перечень домохозяйств, которые наиболее нуждаются в поддержке.

Что указывать в заявке

Там должна быть следующая информация:

адрес электронной почты;

фото паспорта, РНОКПП, прописки, справки ВПЛ;

полное имя и номер телефона;

текущее место жительства;

пол и дата рождения;

сколько людей в семье;

каков общий совокупный доход семьи в месяц.

Отметим, что на финансовую помощь не смогут претендовать те граждане, которые уже получали другую благотворительную помощь в период с июля по сентябрь 2023 года.

При этом украинцев предупредили, что поданная анкета еще не гарантирует, что выплата будет. В октябре 2023 года все анкеты еще будут изучаться, а всех, кто станет участником программы, отдельно проинформируют о деталях. Сумма выплат тоже пока неизвестна.

Напомним, благотворительный фонд "Право на защиту" начал выплачивать некоторым украинцам финансовую помощь в размере 6 660 гривен. Эти деньги будут начислять гражданам в течение трех месяцев по 2 220 грн.

Кроме того, Организация Объединенных Наций (ООН) планирует запустить программу в рамках которой жители Николаева будут получать по 1,5 тысячи гривен ежемесячно. Денежная программа при поддержке ООН продлится примерно четыре месяца.

Также напомним, что с августа в Украине действуют новые даты выплат на проживание ВПЛ — теперь деньги начисляются позже обычного.