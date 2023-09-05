Оставили без денег по ошибке: некоторым переселенцам в Украине решили возобновить выплаты

100 тысяч переселенцев уже лишили выплат на проживание, но оказалось, что ошибочно. Теперь государство обещает возобновить начисление финпомощи некоторым граждан.

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Некоторым внутренне перемещенным лицам ВПЛ, которых после масштабной проверки лишили государственной поддержки на проживания, вернут выплаты. Как объяснила в эфире телемарафона 4 сентября министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, без денег украинцев оставили ошибочно.

По его словам, во время верификации ВПЛ выяснилось, что около 10 тысяч граждан числится в реестрах ЗАГСа умершими. По результатам проверки выплаты отменили, но как оказалось — некоторым ошибочно.

"Оказалось, что примерно 10% из тех 10 тысяч человек, к счастью, оказались живы. Реестр, показывающий личность как умершего, не содержит данных о налоговом номере. И те люди, которые были в реестрах на выплату ВПЛ, как оказалось, были полными тезками. Фамилия, имя, отчество, дата, год рождения — все, что содержится в реестре умерших, было в реестре ВПЛ", — рассказала Верещук отметив, что после выяснения обстоятельств этим гражданам выплаты возобновили.

Чтобы больше не возникало таких путаниц, в реестр умерших теперь также начнут добавлять идентификационные коды, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Кроме этого, как рассказала Ирина Верещук, выплаты вернули 0,3% выехавшим за границу людей. Причина: они вернулись в Украину, но их система не зафиксировала. Им также вернут помощь на жительство.

"Например, верификация была 15 июля, а они вернулись 16-го. Мы также им всем вернем выплаты. Все происходит автоматически", — подчеркнула она.

Министр также добавила, что в случаях неправомерного лишения выплат этот вопрос будут решать в индивидуальном порядке, и средства вернут, в том числе за период "отключения".

Отметим, что в 2023 году размер денежной помощи переселенцам составляет:

3 000 гривен — детям и гражданам с инвалидностью;

— детям и гражданам с инвалидностью; 2 000 гривен — остальным всем остальным гражданам.

Выплаты ВПЛ: кому отменят с 1 сентября

С 1 сентября выплаты помощи ВПЛ отменят следующим категориям переселенцев:

лица, которые вернулись на предыдущие места жительства (на временно оккупированные территории или в регионы, где продолжаются активные боевые действия);

лица, которые имеют новое место жительства за рубежом;

лица, которые в течение периода верификации приобрели дорогостоящее авто, дом, другую одноразовую дорогую покупку.

Напомним, Фокус подготовил инструкцию для семей, которым нужно оформить помощь на погибшего бойца. Размер единовременной материальной помощи — 15 млн грн: чтобы их получить, нужно подготовить несколько документов.

Также напомним, что с августа правительство утвердило новые даты выплат на проживание ВПЛ — теперь деньги будут начисляться чуть позже.