"Страна забудет, работу не найти": чего боятся ветераны войны

На днях разлетелась тревожная новость: "72% ветеранов боятся, что Украина забудет их по окончанию войны". Но после тщательного изучения этих данных выяснилось, что лишь 10% воинов четко выразили свои опасения о жизни после фронта. Фокус узнал как ветеранам помогут адаптироваться после войны.

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Результаты опроса Gradus Research, в котором приняли участие военные, получившие ранения в ходе боевых действий, многие поняли не верно. Согласно данным, 33% опрошенных воинов выразили опасения по поводу жизни после войны, при этом лишь 10% — твердо заявили о своих страхах. А уже 72% из них считают, что государство забудет их после войны, еще половина — переживают, что не смогут найти работу и привыкнуть к мирным реалиям.

Как бы там ни было, но ни один украинский воин не должен бояться возвращаться к жизни после войны.

Фокус попросил гендиректора Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства по вопросам ветеранов Украины Светлану Березину рассказать, что государство может предложить защитникам, чтобы они чувствовали себя уверенно после завершения войны и смогли вернуться к мирной жизни.

Помогут с работой

В августе нынешнего года в четырех городах Украины открыли несколько ветеранских центров, которые оказывают помощь защитникам в поиске работы и повышении квалификации. Такие учреждения появились во Львове, Виннице, Днепре, а также Николаеве. Они работают на базе высших учебных заведений.

"У нас уже четыре центра ветеранского, одна из задач которых — содействие в трудоустройстве наших защитников, в частности по запросу локального рынка труда. Мы уже поднимали эти вопросы с Федерацией работодателей Украины, Международной организацией труда, и в краткосрочной перспективе планируем, что работодатели в регионах будут формировать запрос на вакансии, а в центрах ветеранского развития будут готовиться учебные программы для ветеранов, в том числе программы повышения квалификации", — рассказала Фокусу Светлана Березина.

Помимо этого, с 1 июля во Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской областях запустили пилотный проект — институт помощника ветерана. Его участники после прохождения тренинга будут представлять интересы воевавших, помогать им с получением психологической помощи, а также информировать о различных льготах и возможностях для ветеранов.

Опрос показал, что 33 % ветеранов переживают о том, что их ждет после войны Фото: Скриншот

Наиболее сильный страх ветеранов заключается в том, что государство может не позаботиться о них после завершения войны Фото: gradus.app

"Мы изучали украинский спрос и опыт других стран по поводу такого инструмента как индивидуальное сопровождение ветеранов при возвращении к мирной жизни. Так родился проект института помощника ветерана. В пилотном проекте мы планировали подготовить 400 помощников ветерана. Заявки подали уже 370 кандидатов. Однако, после того как в июле мы запустили проект, к нам решили присоединиться еще пять областей: Киевская, Харьковская, Полтавская, Сумская, Закарпатская области, а также город Киев. Поэтому количество помощников с учетом пилотного периода к концу 2023 выросло до 550 человек", — отметила Березина.

По ее словам, у помощников будут планшеты с необходимой информацией об их подопечных в общине ветеранов. Они будут общаться с ними онлайн, по телефону или при личной встречи, консультируя их по вопросам, связанным с потребностями защитников.

В начале 2024 году проект планируют масштабировать в рамках страны, подготовив 15 тысяч помощников на 1,5 миллиона ветеранов. То есть один консультант на 100 защитников. Работу помощников будут оплачивать из госбюджета.

"Мы закладываем на 2024 год более 5 млрд гривен на оплату работы помощников ветеранов. Готовимся, чтобы наши герои получили все возможности для успешной интеграции в гражданскую жизнь, общество, общину, семью. Мы им благодарны, и приложим все усилия, чтобы достойно их встретить", — добавила Березина.

Фокус писал, что в апреле Минэкономики анонсировали новый вид грантовой помощи, которую могут получить ветераны войны с РФ и члены их семей. Средства предусмотрены для поддержки бизнеса.