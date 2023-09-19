Польща не продовжить допомогу українським біженцям наступного року: що відомо

Заступник міністра сім'ї та соціальної політики Польщі Анна Шмідт зазначила, що Польща вже витратила близько 2,4 мільярда злотих на виплати для українських сімей, які втекли до Польщі від війни.

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Польща, ймовірно, наступного року скоротить обсяг допомоги, що надається біженцям з України. Про це пише Bloomberg 19 вересня.

Журналісти повідомляють із посиланням на прессекретаря польського уряду Пьотра Мюллера, що деякі види підтримки для українців не будуть продовжені у 2024 році. Йдеться про вимоги до проживання, видачу дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл, медичне обслуговування та сімейні пільги.

"Ці правила просто перестануть діяти наступного року", — сказав Мюллер.

Як зазначає заступниця міністра сім'ї та соціальної політики Польщі Анна Шмідт, Варшава вже витратила близько 2,4 мільярда злотих (550 мільйонів доларів) на допомогу сім'ям з України, які втекли від війни.

Автори статті вважають, що скорочення допомоги біженцям може "посилити напруженість" на тлі продовження Польщею заборони на імпорт зерна з України.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 19 вересня, Польща не турбується про непорозуміння з боку Євросоюзу та Світової організації торгівлі після ухвалення рішення про односторонню заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів.

Раніше, 4 вересня, ми писали про те, що в Польщі прикордонники почали депортувати з країни чоловіків, які після повномасштабного вторгнення РФ в Україну втекли за кордон. Загалом після 24 лютого до Польщі з України виїхали 80 тисяч чоловіків призовного віку.