Польща призупинила виплати допомоги для тисяч українських біженців: що відомо

За словами представників керівництва Управління соцзахисту Польщі, з червня відомство призупинило виплату 18 000 злотих (4 027 євро).

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Польща призупинила виплату допомоги по догляду за дітьми для тисяч українських біженців, які виїхали за межі країни. Про це повідомили в Управлінні соціального страхування (ZUS), передає Euroactiv.

З червня керівництво Управління соцзахисту призупинило виплату 18 000 злотих (4027 євро), повідомив представник ZUS Павло Жебровський.

За його словами, закон передбачає можливість призупинення виплат допомоги по догляду за дитиною для українських біженців відразу після виїзду за кордон.

Багато українців усе ще можуть отримувати допомогу в Польщі за виконання встановлених умов. Призупинення виплат ще не означає, що біженець втрачає право на допомогу, якщо повернеться до Польщі протягом 30 днів і це зафіксує прикордонна служба на кордоні.

У цьому разі право на допомогу в Польщі збережеться, а при дотриманні низки інших умов, можна буде отримати виплату і за призупинений місяць.

Водночас деякі громадяни України втратили законне право перебування в Польщі, хоча повернулися в країну протягом 30 днів після виїзду. За словами представників відомства соцзахисту, найімовірніше, вони не пред'явили спеціальний електронний документ під час перетину кордону, який би підтверджував право на тимчасовий захист.

У такому разі — при втраті права на отримання пільг — необхідно звернутися у відділ прикордонної служби на кордоні з проханням виправити статус перебування в регістрі.

Українські біженці можуть отримувати ті самі пільги, що й громадяни Польщі, наприклад дитячу та сімейну допомогу. Згідно з інформацією польського МВС, зараз у країні проживають майже 1,2 млн українців.

Нагадаємо, що на початку серпня повідомлялося, що 10 000 українських біженців можуть депортувати з Великої Британії.

Також повідомлялося, що Амстердам і Утрехт стали головними "українськими" містами Нідерландів, а 98% місць для біженців у країні вже зайняті.