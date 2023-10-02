ООН взимку виплачуватиме гроші українцям: кому допоможуть під час холодів

ООН надасть українцям адресну допомогу на суму в понад 120 млн доларів. Гроші нараховуватимуть до лютого 2024 року.

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Україна отримає від Організації Об'єднаних Націй понад 120 мільйонів доларів фінансової допомоги для проходження зимового періоду. Про це повідомляють на сайті ООН.

Зазначається, що нашій країні нададуть 123 мільйони доларів. Ці гроші спрямують на проходження зимового періоду. Допомога надаватиметься до лютого 2024 року.

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Планується, що її, зокрема, зможуть отримувати українці готівкою, щоб покривати витрати на електроенергію та оренду житла. Також ООН організує роздачу обігрівачів, генераторів, непродовольчих товарів, і допоможе громадянам з облаштуванням житла, опаленням і теплоізоляцією в будинках.

Загалом допомогу отримають близько 900 тисяч осіб, які постраждали від війни

Будемо з газом: скільки палива накопичила Україна на зиму

22 вересня голова правління "НАК Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповідав, що в планах у держави було накопичити понад 15 мільярдів кубометрів газу, щоб без зривів пройти осінньо-зимовий період. Наразі закачування палива в підземні сховища все ще триває.

"Ми вже наближаємося до цифри в 15 мільярдів, і я впевнений, що вона буде ще більшою до початку зими. Тому цієї цифри достатньо для того, щоб пройти зиму", — підкреслив глава "Нафтогазу".

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При цьому, як зазначають експерти, зараз не весь газ у сховищах — український, оскільки деякі обсяги перебувають там у режимі "митного складу" і належать європейським компаніям. Тобто Україна не має права розпоряджатися всім накопиченим газом, про що писав Фокус у своєму матеріалі"Щоб взимку — тепло. Скільки газу в українських сховищах і чи вистачить до весни".

Раніше Фокус повідомляв, що частина Донецької області залишиться без опалення взимку. Забезпечити вісім міст регіону центральним опаленням неможливо через перебиті газопроводи, але влада обіцяє забезпечити людей грубками і дровами.