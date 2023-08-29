Грітимуться буржуйками: частина Донецької області залишиться без опалення взимку

Забезпечити вісім міст регіону центральним опаленням неможливо через перебиті газопроводи, але влада обіцяє забезпечити людей грубками та дровами.

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Вісім міст Донецької області — Бахмут, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, Вугледар, Авдіївка, Святогірськ і Лиман — залишаться без централізованого опалення цієї зими. Про це повідомляє видання 6262 з посиланням на заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА Ларису Гусєву.

Вона пояснила, що подати тепло в ці міста не вийде, бо там немає газу через перебиті газопроводи. Чиновниця запевнила, що в усіх інших населених пунктах буде централізоване опалення або за рахунок газових котлів, або за рахунок модульних вугільних котлів.

Лариса Гусєва зазначила, що там, де не буде централізованого опалення, люди грітимуться за допомогою печей-булер'янок, буржуйок, які нададуть адміністрації міст та області, окрім того, мешканців забезпечуватимуть дровами та пелетами.

"Є певна програма, є допомога міжнародних організацій, це вже буде все в індивідуальному порядку, ми цим уже займаємося", — заявила заступниця начальника департаменту ЖКГ.

За її словами, у тих містах, де опалювальний сезон планується розпочати за графіком, до 1 жовтня теплопостачальні підприємства мають підготувати повністю всі об'єкти.

"На жаль, у нашій області поки що є невелике відставання від рекомендованих цифр, і середня цифра підготовки Донецької області до опалювального сезону станом на сьогодні становить 63%", — уточнила Лариса Гусєва.

Вона додала, що більш ніж на 70% до зими підготувалися такі громади, як: Андріївська, Білозерська, Великоновосілківська, Гродівська, Іллінівська, Костянтинівська, Мирноградська, Покровська, Очеретінська, Слов'янська.

Чиновник нагадала, що внаслідок ударів російських окупантів в області наразі зруйновано 110 об'єктів теплопостачання, що впливає на підготовку до опалювального сезону.

Нагадаємо, нещодавно Фокус розбирався, що робить українська влада для того, щоб взимку українці не залишилися без тепла в будинках.

19 серпня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що зима в Україні буде важкою, адже запас потужності в енергосистемі країни менший ніж торік, але українські енергетики невпинно продовжують підготовку до опалювального сезону, тож до зими українська енергосистема буде "максимально готова".