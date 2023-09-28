Миграционная служба попросила правительства других государств не интегрировать беженцев из Украины

Руководитель ведомства Наталья Науменко говорит, что продление временной защиты для украинцев в странах ЕС является "большим риском" из-за того, что граждане могут не вернуться на Родину.

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Миграционная служба просит правительства государств, куда после начала масштабного вторжения России выехали миллионы украинских беженцев, не создавать для них соответствующих программ интеграции. Об этом рассказала в интервью "Цензор.НЕТ" 28 сентября глава ведомства Наталья Науменко.

До 8 миллионов украинских граждан может находиться за границей. Науменко считает, что эта цифра несколько завышена. Эта информация прежде всего поступила от управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которое рассматривает таких лиц как беженцев.

"Мы их не рассматриваем как беженцев. Мы их рассматриваем как людей, которые вынужденно выехали из Украины", — пояснила руководитель ведомства.

Коллеги из миграционных служб других стран, как отметила Науменко, ее поддерживают в этом вопросе. Сейчас почти все украинские граждане получили статус временной защиты в странах, где они находятся. Она выразила сожаление относительно того, что этот статус им постоянно пролонгируют.

Науменко объяснила, что каждое такое продление временной защиты — это большой риск. По ее словам, соответствующая интеграция повлияет на то, что такие семьи не вернутся в Украину.

Руководительница Миграционной службы обратила внимание на то, что государство должно создавать нормальные конкурентные условия, чтобы люди возвращались. Какие именно механизмы имеет в виду чиновница, неизвестно.

"Насколько это удастся, мне трудно сказать", — добавила она.

Беженцы из Украины: данные ООН

В странах Европы по состоянию на 26 сентября 2023 года зафиксировано около 5,8 млн беженцев, покинувших территорию Украины. Всего в мире ориентировочно 6,2 млн украинских беженцев. Наибольшее количество таких граждан сосредоточено в Германии, Польше, США и Канаде. Статистические данные составляются преимущественно на основе информации, предоставленной органами власти. Для статистических целей ООН использует термин "беженцы" в широком смысле, имея в виду всех лиц, покинувших Украину из-за масштабного вторжения российских войск в феврале 2022 года.

Напомним, 27 сентября в Чехии меняют некоторые правила для украинских беженцев. В Праге для большинства граждан отменят бесплатный проезд. Украинские беженцы и жители чешской столицы могут покупать проездные на 30, 90 или 365 дней. Стоимость зависит от того, какой именно проездной выбирается.