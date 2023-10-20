Платить будем больше: как в Украине повысились тарифы на коммуналку

В Украине сохраняется тенденция к подорожанию коммунальных услуг. В Госстате подсчитали, какие услуги в течение года подорожали больше всего.

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Украинцы стали больше платить за жилищно-коммунальные услуги. Так, в течение года (с сентября 2022-го по сентябрь 2023-го), коммуналка подорожала на 13,2%. Об этом свидетельствует статистика Госстата.

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По данным госструктуры, наибольший рост произошел в тарифе на электроэнергию. Эта услуга подорожала для населения почти на 70%. Остальные коммунальные услуги тоже подорожали, но не так сильно.

Например, уборка мусора — на 9,9%. А за содержание и ремонт жилья граждане теперь платят на 5,5% больше.

Услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 2,7%. Чуть меньше подорожали:

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

Фото: Госстат

В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление вообще подешевели на целых 0,2%.

Тарифы на тепло: к чему стоит подготовиться украинцам

Еще в конце августа 2023 года Кабмин Украины опубликовал свое постановление №896, в котором продлило до середины апреля следующего года действие ПСО (специальных обязанностей) для производителей тепла.

ПСО – это возложение специальных обязанностей на участников рынка природного газа для поставок "голубого топлива" производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям.

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В рамках ПСО производители тепла для бытовых потребителей должны платить за газ, как и в 2022 году, — 7 420 грн за тысячу кубометров (с НДС). То есть тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне не подорожают.

При этом право устанавливать окончательные тарифы на тепловую энергию для украинцев есть у местных органах власти. Именно поэтому украинцы в каждом городе платят по-разному.

Какие тарифы на отопление будут действовать в отопительном сезоне 2023/2024 в разных городах Украины:

в Киеве жители платят по тарифу тариф в 1 654,41 грн за 1 Гкал;

в Днепре — 1 741,32 грн за 1 Гкал;

в Одессе — 1 813,94 грн за 1 Гкал;

в Черновцах — 1 204,62 грн за 1 Гкал;

во Львове — 1 402,78 грн за 1 Гкал (КП "Львівтеплоенерго") и 1 420,32 ("Залізничтеплоенерго");

в Харькове — 1 748,47 грн за 1 Гкал;

в Полтаве — 1 332,52 грн за 1 Гкал;

в Сумах — 1 540,26 грн за 1 Гкал;

в Чернигове — 1 586,16 грн за 1 Гкал (ООО фирма "ТехНова") и 2 180 грн за 1 Гкал (ПАО "Облтеплокоммунэнерго").

Напомним, недавно в компании "Нафтогаз" рассказали, почему бытовые клиенты получают платежки с "лишними кубометрами" и можно ли решить эту проблему. А в "Укрэнерго" 26 сентября рассказали, какой будет зима и ждать ли постоянных отключений электроэнергии.