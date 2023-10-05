Получателей субсидии в 2024 году станет меньше: эксперт указал на важные нюансы

Правительство на следующий год планирует увеличить финансирование субсидий. Фокус решил узнать, хватит ли этих денег для выплаты помощи всем семьям, которые в ней нуждаются.

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Согласно проекту госбюджета на 2024 год, на субсидии, компенсации за приобретение твердого топлива правительство закладывает 49,9 млрд грн. Эта сумма почти на 12 млрд грн больше, чем в этом году. Об этом пишет Фокус в новой статье "Субсидии в отопительном сезоне 2023-2024: порядок перечисления и кому будут отказывать чаще".

Увеличение расходов на эту статью бюджета может свидетельствовать о намерении правительства таки повысить тарифы для населения, как украинскому правительству рекомендуют в Белом доме. "Если внимательно посмотреть на то странное письмо, которое в Украину направила Администрация Президента США, в течение года нам рекомендовано привести тарифы на энергоносители до рыночного уровня для населения, с соответствующим увеличением расходов на соцзащиту социально уязвимых слоев населения. Собственно и заложили 50 млрд грн, чтобы социально защитить уязвимые слои населения, которых станет больше", — отметил экономист Олег Пензин.

В следующем году правительство планирует дважды увеличить минимальную заработную плату, поэтому доходы семей вырастут и не все будут соответствовать критериям получателей субсидии Фото: tvernews.ru

Такой рост ударит по кошелькам. "Сегодня цена энергоносителей для населения в два с половиной — три раза меньше того, что на рынке. Это и по газу, и по электричеству. На рынке сама электрическая энергия стоит около 4 грн, плюс транспортировка", — добавил он.

Поэтому желающих получить помощь от государства станет больше. Однако количество отказов в следующем году может возрасти, предостерегает Пендзин. "Два раза планируется повысить минимальную заработную плату — сначала до 7100 грн, затем до 8 тыс. грн. Такое повышение одновременно потянет за собой и первый тарифный разряд единой тарифной сетки, поэтому автоматически вырастут зарплаты и у бюджетников, и у всех как следствие. Таким образом кто-то будет подпадать под субсидарную помощь, а кто-то — нет", — пояснил он.

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Экономист обращает внимание на то, что в следующем году правительство планирует привлечь немалую сумму внешнего финансирования для бюджетных расходов, в частности субсидий. Риски по ее получению значительны.

"Уверены ли мы, что у нас получится позаимствовать такую сумму, — спрашивает экономист. — Уверены ли мы на 100%, что, например, у американцев будет возможность давать нам соответствующие средства, с точки зрения их политической гонки? Уверены ли мы, что ЕС будет давать нам деньги, учитывая, что каждое решение принимается исключительно консенсусом, а кроме Венгрии, появилась пророссийская Словакия? Даст ли следующий транш МВФ? Миссия только приехала, будет пересмотр программы, удовлетворит ли его те реформы, которые мы сделали?"

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Напомним, в Украине действуют нормы, в пределах которых можно получить льготу на оплату услуг по поставке и распределению электрической энергии. В частности, если в доме есть газовая плита и централизованное снабжение горячей водой, норма равна 70 кВт/ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена, но не более 190 кВт/ч в месяц.

Также Фокус писал, что в октябре состоится автоматический перерасчет жилищной субсидии на нынешний отопительный период. Личное обращение не требуется, в частности, тем, кому была назначена субсидия на неотапливаемый период этого года.