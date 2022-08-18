В Украине запретили повышать тарифы на коммуналку: Зеленский подписал закон

Документ предусматривает, что в Украине будет действовать мораторий на повышение тарифов для всех граждан на услуги по распределению газа, тепловую энергию и горячую воду.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый народными депутатами законопроект №7427. Он предусматривает запрет на повышение отдельных коммунальных услуг до окончания военного положения в стране и на протяжении 6 месяцев после этого, сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ был направлен к президенту 3 августа, а 18 августа Зеленский его подписал. Законопроект был принят, чтобы не допустить повышение тарифов в условиях военного положения.

"Принятие законопроекта является критически важным, поскольку в условиях военного положения обеспечение надлежащего и непрерывного снабжения природным газом, тепловой энергией, предоставление услуг по снабжению тепловой энергией и услуг по снабжению горячей водой, обусловливает необходимость введения мер государственного реагирования для предотвращения повышения цен и тарифов на соответствующих рынках", — сказано в объяснительной записке к документу.

Что предусматривает закон?

Документ предусматривает запрет на повышение тарифов для всех граждан на:

услуги по распределению газа;

тепловую энергию — ее производство, транспортировку и поставку;

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Мораторий будет действовать во время военного положения в Украине и на протяжении 6 месяцев после его окончания.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что деньги на погашение разницы реальной и фиксированной цены на тарифы государство планирует привлечь от международных партнеров. На это пойдет около 125 млрд грн.

Напомним, 29 июля за законопроект №7427 проголосовали 260 народных депутатов. Документ был принят после двух месяцев дискуссий.

Ранее, 15 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует повышать тарифы и продолжит платить субсидии. По словам премьера, сейчас идет активная подготовка к отопительному сезону, в стране формируется запас газа и угля.