В Україні заборонили підвищувати тарифи на комуналку: Зеленський підписав закон

Документ передбачає, що в Україні діятиме мораторій на підвищення тарифів для всіх громадян на послуги з розподілу газу, теплову енергію та гарячу воду.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений народними депутатами законопроєкт №7427. Він передбачає заборону на підвищення окремих комунальних послуг до закінчення військового стану в країні та протягом 6 місяців після цього, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Документ був направлений президенту 3 серпня, а 18 серпня Зеленський його підписав. Законопроєкт було ухвалено, щоб не допустити підвищення тарифів в умовах воєнного стану.

"Прийняття законопроєкту є критично важливим, оскільки в умовах військового стану забезпечення належного та безперервного постачання природного газу, теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та послуг з постачання гарячої води, зумовлює необхідність введення заходів державного реагування для запобігання підвищенню цін і тарифу ринках", — сказано в пояснювальній записці до документа.

Що передбачає закон?

Документ передбачає заборону підвищення тарифів для всіх громадян на:

послуги з розподілу газу;

теплову енергію — її виробництво, транспортування та постачання;

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Мораторій діятиме під час воєнного стану в Україні та протягом 6 місяців після його закінчення.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, що гроші на погашення різниці реальної та фіксованої ціни на тарифи держава планує залучити від міжнародних партнерів. На це піде близько 125 млрд. грн.

Нагадаємо, 29 липня за законопроєкт №7427 проголосували 260 народних депутатів. Документ було ухвалено після двох місяців дискусій.

Раніше, 15 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує підвищувати тарифи і продовжить платити субсидії. За словами прем'єра, зараз триває активна підготовка до опалювального сезону, у країні формується запас газу та вугілля.